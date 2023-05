Mueren siete migrantes al ser embestidos por vehículo en Brownsville

BROWNSVILLE, TX.- Siete personas murieron y otras seis resultaron heridas al ser atropelladas por un vehículo cuando esperaban en una parada de autobús en Brownsville, Texas, informó el domingo la policía.

Martin Sandoval, investigador de la policía de Brownsville, dijo que el suceso ocurrió el domingo a eso de las 8:30 a.m en una parada de autobús cerca de un albergue de migrantes en esa ciudad fronteriza. No queda clara la causa del choque.

El director del albergue, Victor Maldonado del Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, dijo que vio el video grabado por las cámaras de seguridad tras recibir una llamada notificándole del estrellamiento.

La parada de autobús está al otro lado de la calle del albergue y no está denotada. No había ningún banquillo y las personas estaban esperando sentadas en la acera, dijo Maldonado. Añadió que la mayoría de las víctimas eran hombres venezolanos.

“Lo que vemos en el video as a esta SUV, una Range Rover, ignoró la luz roja que estaba a unos cien pies de distancia y atropelló a las personas que estaban sentadas en la parada de autobús”, declaró Maldonado.

Contó que la SUV se volcó tras montarse sobre la acera y siguió rodando otros 60 metros (200 pies). Algunas personas que iban a pie en la acera a unos 9 metros (30 pies) también fueron golpeadas, relató Maldonado.

🚨BREAKING: Police confirm 7 people were killed and about a dozen injured after a man intentionally ran them over with an SUV outside a homeless/immigration shelter in Brownsville, Texas. pic.twitter.com/kbIL3CjhVH

— Beast News (@BeastNews2) May 7, 2023