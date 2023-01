Mueren 68 personas al estrellarse un avión en Nepal

KATMANDÚ, Nepal.- Sesenta y ocho personas murieron el domingo después de que un avión de pasajeros que cubría una ruta regional se estrellara en un desfiladero con 72 personas a bordo cuando se aproximaba a un aeropuerto recién inaugurado en la localidad turística de Pokhara, según confirmó un funcionario, en el peor accidente aéreo en el país en tres décadas.

La Autoridad de la Aviación Civil anunció la cifra el domingo en Twitter, mientras los rescatistas buscaban en el lugar del siniestro cerca del Río Seti, a unos 1,6 kilómetros (una milla) del Aeropuerto Internacional de Pokhara.

Los rescatistas empleaban cuerdas para sacar los cuerpos del fuselaje, que estaba parcialmente suspendido sobre el borde del barranco. Los bomberos trasladaron algunos cuerpos calcinados a hospitales donde se habían reunido familiares de las víctimas.

Se esperaba que encontraran más cuerpos al fondo del acantilado, dijo Tek Bahadur K. C., responsable administrativo en el distrito de Kaski,

En un primer momento no estaba claro qué había provocado el choque.

El avión de dos motores ATR 72 operado por la compañía nepalí Yeti Airlines llevaba 68 pasajeros desde la capital, Katmandú, un trayecto de 27 minutos. El pasaje incluía a 15 ciudadanos extranjeros, y cuatro tripulantes, según un comunicado de la Autoridad nepalí de Aviación Civil. Los extranjeros eran cinco indios, cuatro rusos, dos surcoreanos, un irlandés, un australiano, un argentino y un francés.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023