Muere mujer de 74 años tras ser atropellada por su vecina en Infonavit

Virginia “C” falleció en el Hospital San José por trauma abdominal; podría abrirse un proceso penal contra la conductora responsable

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 74 años falleció en el Hospital San José, un día después de haber sido atropellada por una vecina en la colonia Infonavit, hecho que ya es investigado por autoridades ministeriales.

La víctima fue identificada como Virginia “C”, quien perdió la vida a consecuencia de un trauma cerrado de abdomen y otras lesiones graves, confirmaron fuentes oficiales.

El accidente ocurrió el sábado por la mañana en el cruce de las calles Rosendo Valdez y Fundadores, a un costado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Según el testimonio de su hija, Norma Alicia “D”, la mujer se dirigía a su domicilio cuando fue impactada por un vehículo conducido por su vecina Isidra, quien “dio vuelta y no la vio”.

Tras el atropellamiento, Virginia “C” fue trasladada inicialmente al Hospital General, donde se le diagnosticaron fracturas en la cadera y en el pie izquierdo, además de múltiples lesiones. Debido a la gravedad de su estado, fue referida al Hospital San José, donde se le practicó una cirugía de emergencia. Sin embargo, falleció el domingo a las 12:45 horas.

En un principio, la hija de la víctima manifestó que no presentaría denuncia formal, ya que la responsable se había hecho cargo de los gastos médicos. No obstante, con el fallecimiento de su madre, la situación legal podría cambiar y derivar en un proceso penal contra la conductora.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para deslindar responsabilidades.