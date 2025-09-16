Hombre se quita la vida en Solidaridad 2 tras larga depresión personal

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre identificado como Miguel Ángel “D” se quitó la vida en su domicilio de la colonia Solidaridad 2, al poniente de la ciudad, en un hecho que las autoridades atribuyen a la depresión que padecía desde la muerte de su hijo hace dos años.

El reporte ingresó al C-5 alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo, lo que movilizó a elementos policiales y a paramédicos de Protección Civil hacia la cuadra 6800 de la calle Contadores. En el lugar confirmaron el deceso, tras ser identificado por su esposa, María de Jesús “L”, de 58 años.

La mujer relató que su esposo atravesaba una profunda depresión y que con frecuencia consumía alcohol, manifestando su deseo de “reunirse” con su hijo fallecido. La noche del sábado, además de beber, expresó preocupación por problemas económicos y por el mal estado de su vehículo, previo a la tragedia.

Fue la propia esposa quien encontró el cuerpo y dio aviso inmediato a su yerno, José Roberto “O”, quien a su vez solicitó auxilio al número de emergencias 911.

El caso refleja los estragos que la depresión y la falta de atención oportuna a la salud mental pueden provocar en las familias. Autoridades locales reiteraron el llamado a la población para buscar ayuda profesional y aprovechar los programas gratuitos de apoyo psicológico disponibles en la ciudad, con el fin de prevenir desenlaces trágicos.