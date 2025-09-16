Alex Morgan pasa del campo a la sala de juntas tras su retiro

La dos veces campeona de la Copa Mundial Femenina con Estados Unidos siempre fue más que simplemente una futbolista

Foto del domingo 7 de julio del 2019, Alex Morgan de Estados Unidos sostiene el trofeo para celebrar el título de la Copa del Mundo femenina en Francia. (AP Foto/Francisco Seco)

CIUDAD DE MÉXICO.- Más que retirarse, Alex Morgan cambió de enfoque.

La dos veces campeona de la Copa Mundial Femenina con Estados Unidos siempre fue más que simplemente una futbolista, pero desde que se alejó del juego, se ha volcado en diferentes emprendimientos empresariales.

“No sentí que estaba dejando de ser algo y necesitaba comenzar algo más al día siguiente”, expresó. “Sentí que estaba dejando el fútbol, pero era una continuación de tantas otras partes de mi vida”.

Morgan, de 36 años, se retiró el año pasado cuando quedó embarazada de su segundo hijo. En ese momento, ella y su esposo, Servando Carrasco, ya compartían una hija, Charlie, y Morgan jugaba para el San Diego Wave.

Morgan fue una de las primeras jugadoras firmadas por el Wave después de que el club se uniera a la Liga Nacional de Fútbol Femenino en 2021. Disputó 63 partidos con el equipo, anotando 28 goles, incluyendo el primero del equipo.

Recientemente, el Wave retiró su camiseta número 13. La selección honrará a Morgan en un partido en octubre.

Mientras que otros exatletas escribieron sus memorias, se han dedicado a la televisión o incluso tienen podcasts tras su retiro, Morgan tomó un rumbo diferente: fundó una firma de capital de riesgo con Carrasco.

La firma, Trybe Ventures, se centra en empresas en etapa inicial en tecnología de salud, tecnología deportiva, medios y propiedades deportivas emergentes. Una de sus inversiones de alto perfil es con Unrivaled, la liga de baloncesto femenino tres contra tres.

También se ha asociado con JPMorgan Chase como parte de una iniciativa para apoyar al deporte femenino más allá de los patrocinios tradicionales. Y se convirtió en socia minoritaria de capital en el Wave, algo que era importante para ella porque vive en San Diego.

Morgan ya había sentado las bases para su transición. En 2021, cofundó Togethxr, una empresa de medios deportivos y comercio, junto con las atletas Sue Bird, Chloe Kim y Simone Manuel. La empresa tiene como objetivo resaltar las historias de las atletas femeninas y promover una cobertura mediática innovadora de los deportes femeninos.

Togethxr creó las camisetas “Everyone Watches Women’s Sports” que han generado seis millones de dólares en ingresos.

El trabajo de Morgan en el lado empresarial del deporte es una progresión natural, dado el auge del fútbol femenino.

“Al observar los últimos cinco años de la NWSL, hemos visto cómo las valoraciones de los equipos continúan multiplicándose, a veces por diez o más en solo un par de años. Creo que eso está llamando la atención de muchas personas en el mundo de la inversión”, manifestó.

Morgan jugó 150 partidos de la NWSL a lo largo de su carrera, que incluyó períodos con los Portland Thorns y el Orlando Pride.

Además de los títulos de la Copa Mundial en 2015 y 2019, Morgan también ganó la medalla de oro olímpica en 2012. Jugó 224 partidos para Estados Unidos anotando 123 goles (quinta en la lista histórica) y 53 asistencias. Fue nombrada Jugadora del Año de Fútbol de Estados Unidos en 2012 y 2018.

Fuera del campo, Morgan avanzó el fútbol femenino a través de su lucha por la igualdad salarial. Las futbolistas presentaron una demanda en 2019 que llevó a un acuerdo histórico en 2022 que proporcionó a las mujeres un salario equitativo al que recibían los hombres de la selección masculina de Estados Unidos.

También fue fundamental para que se hiciera pública la mala conducta y el acoso en la NWSL en 2021, lo que llevó a protecciones a nivel de liga para las jugadoras.

Sus emprendimientos empresariales se alinean con esos valores de equidad y justicia, así como con los derechos maternales. Fundó la Fundación Alex Morgan en 2023 para profundizar su compromiso con esos temas.

“Creo que algo realmente importante es desafiarte a ti misma y saber que no tengo todas las respuestas. Si acaso, estoy entrando al mundo empresarial muy tarde, con mucha menos experiencia. Mi experiencia realmente está en el campo deportivo. Y así, es aprender mucho cada día. No tener miedo de pedir ayuda o consejo. Es encontrar esos mentores que quieran ayudar”, comentó. “Además, hacerlo con mi esposo me hace sentir muy segura y muy cómoda. Ya tienes ese sentido de trabajo en equipo, por así decirlo, de una manera en la que he podido confiar toda mi vida en los deportes.”