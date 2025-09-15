New England Revolution despide a Caleb Porter tras campaña rumbo a otro fracaso

El equipo marcha undécimo en el Este y, con cuatro partidos restantes, está a diez puntos de la zona de playoffs

Foto del sábado 15 de junio del 2024, el entrenador del New England Revolution Caleb Porter hace un gesto durante el encuentro ante los Vancouver Whitecaps. (AP Foto/Mark Stockwell, Archivo)

FOXBOROUGH, Massachusetts.- El New England Revolution de la MLS despidió al entrenador Caleb Porter, debido a que el equipo está encaminado a perderse los playoffs por segunda temporada consecutiva.

New England tiene ocho victorias, 14 derrotas y ocho empates para estar en el 11mo entre 15 equipos en la Conferencia Este. Con cuatro partidos restantes está a 10 puntos del último puesto a la postemporada.

Porter fue contratado en diciembre de 2023 para suceder a Bruce Arena. El Revolution terminó en el puesto 14 en su temporada inicial con nueve victorias, 21 derrotas y cuatro empates.

El entrenador asistente Pablo Moreira suplirá a Porter como entrenador el resto de la campaña.

New England nunca ha ganado un título de la MLS y ha perdido el juego de campeonato cinco veces.

Porter, de 50 años, entrenó a Akron de 2006 a 2012, llevando a los Zips al título de la NCAA en 2010. Dejó al equipo universtario para entrenar a la sub-23 de Estados Unidos, que no logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2012.

Entrenó a los Portland Timbers de 2013 a 2017, venciendo a Columbus 2-1 en el juego de campeonato de la MLS de 2015, y luego dirigió al Crew de 2019 a 2022, derrotando a Seattle 3-0 por el título de 2020. Porter fue elegido como Entrenador del Año de la MLS en 2013.

Este fue el quinto cambio de entrenador de la MLS desde el inicio de la temporada tras las salidas de Laurent Courtois de Montreal (24 de marzo), Peter Vermes de Kansas City (31 de marzo), Olof Mellberg de San Luis (27 de mayo) y Troy Lesesne de D.C. (10 de julio).