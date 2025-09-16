Muere hombre en situación de calle atropellado en autopista a Nuevo Laredo

La víctima, sin identificar, fue hallada con heridas graves en el kilómetro 183; autoridades buscan al conductor que huyó del lugar

El hombre no portaba identificación, por lo que permanece en calidad de desconocido. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de aproximadamente 60 años, en situación de calle, murió tras ser atropellado en la autopista a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 183. El conductor responsable se dio a la fuga.

El reporte al 911 movilizó a cuerpos de emergencia y a elementos de la Policía Investigadora, quienes, al arribar al sitio, encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre la carpeta asfáltica, en un tramo rodeado de maleza. Vestía pantalón y chamarra gris, tenis y tenía el cabello canoso. No portaba identificación, por lo que permanece en calidad de desconocido.

De acuerdo con peritos, la víctima presentaba una herida expuesta en el rostro y fractura en la mano derecha, lesiones compatibles con un atropellamiento. Paramédicos de Bomberos de Rescate confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron la zona para permitir las labores periciales, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a una funeraria local para la práctica de la autopsia de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar al conductor y al vehículo involucrado, al tiempo que reiteraron el llamado a extremar precauciones en tramos carreteros donde, con frecuencia, peatones en situación vulnerable arriesgan la vida al intentar cruzar.