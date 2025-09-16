Velará Sindicato de Maquiladoras a Luis Eduardo Martínez López este martes

La velación será de cuerpo presente en el salón principal del Sindicato, de 9:00 a 16:00 horas

Luis Eduardo Martínez López estuvo al frente del mencionado sindicato por casi 25 años. [Líder Web/Archivo]

Nuevo Laredo, Tam.– Luis Eduardo Martínez López, secretario del Sindicato de Maquiladoras en Nuevo Laredo, acaecido este pasado fin de semana en Monterrey, Nuevo León, será velado este martes 16 de septiembre en las instalaciones del mencionado gremio.

La velación será de cuerpo presente, de 9:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, donde se darán a conocer los pormenores de su sepelio.

Martínez López estuvo al frente del Sindicato de Maquiladoras por más de 20 años.

A finales del 2023 rindió protesta para un nuevo período que terminaría en 2029.

En esa ocasión alcanzó el 99 por ciento de votación a su favor, es decir, 18 mil votos.