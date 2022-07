Muere el Tigre Hispano, réferi de lucha libre

CIUDAD DE MÉXICO.- A los 85 años de edad, murió el réferi de lucha libre, Ventura Lahoz, mejor conocido como el Tigre Hispano, quien hizo una larga carrera en las filas del ahora Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue esa empresa la que confirmó su deceso.

El Tigre nació en Estercuel, provincia de Aragón, España, pero a los 8 años junto a su familia se trasladó a Barcelona. Cinco años más tarde se establecieron en México.

Entrenó lucha libre con Raúl Romero y debutó en la arena Escandón de Tacubaya contra Relámpago Carreño.

Ganó las cabelleras de Rocky Santana, Pequeño Yaki y obtuvo el campeonato welter del Estado de México.

Una fractura lo alejó de los costalazos y decidió convertirse en réferi, arrancando esa aventura en abril del 1987, también en la arena Escandón.

Sus mejores años como juez fueron en la Arena México, donde impartió justicia en la batalla entre el Perro Aguayo y Universo 2000.

LO DESPIDEN

Tras conocerse su muerte, varios luchadores externaron su pesar.

«En paz descanse Tigre Hispano. Gran réferi, tuve el honor que me descalificara varias veces, muy estricto en su trabajo», recordó Herodes Jr.

«Una gran pérdida para la lucha libre, descansa en paz mi gran amigo Tigre Hispano», agregó Pequeño Pierroth.

«Con una enorme tristeza recibí la noticia que El Tigre Hispano falleció esta madrugada, no tengo más que decirte Yayo gracias por todo lo que hiciste por mí, por las veces que caminabas de más para meterme a la arena y ver la función, me llevo las risas, las tardes que fui bienvenido en tu casa y los miles de consejos que me diste», compartió Halloween Jr.