Muere ‘El Mencho’ en operativo militar y desata violencia en varios estados

Autoridades federales confirmaron el abatimiento del líder del CJNG, mientras se reportaron bloqueos e incendios tras el operativo

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió tras un enfrentamiento con fuerzas militares en el occidente de México, desatando una ola de violencia y ataques a comercios, quemas de vehículos y bloqueos viales en al menos siete estados del país.

El capo del CJNG fue abatido durante un operativo en el estado occidental de Jalisco, dijo a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar del caso.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que el operativo se desplegó en el municipio de Tapalpa de Jalisco, donde se logró la detención de “El Mencho”, quien resultó gravemente herido en el lugar y murió cuando era trasladado vía aérea a Ciudad de México.

Estados Unidos, que el año pasado declaró al CJGN una organización terrorista, había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Oseguera Cervantes.

Orígenes del CJNG

El capo de 59 años era originario del municipio de Aguililla, estado occidental de Michoacán. En su juventud migró a Estados Unidos y al retornar se unió al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”. Tras la muerte del capo, Oseguera Cervantes y Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, crearon hacia 2007 el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En un principio, la agrupación operó al servicio del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Tres años después, el CJNG se independizó y ahora se disputa con sus antiguos aliados plazas para el narcotráfico en varios puntos del país.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido que el CJNG tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa —que se estima opera en 19 estados mexicanos. Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende a 25 estados con predominio en Jalisco, que es considerado el bastión de la organización. Las operaciones del cártel también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la DEA.

Quemas y bloqueos

La muerte de “El Mencho” desató decenas de incendios de comercios y vehículos y bloqueos de vías en al menos siete estados del México entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas.

Ante los ataques a los locales comerciales y los bloques de vías, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público.

Lemus escribió en su cuenta de X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el “código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

Los ataques en Jalisco se concentraron en su capital, Guadalajara, la ciudad turística de Puerto Vallarta y la localidad de Chapala.

Asimismo, el gobernador del estado occidental de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó en un mensaje de la red social que las fuerzas estatales y federales se mantienen despliegue para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas.

Como medida preventiva ante la escalada de la violencia, las autoridades del estado norteño de Nayarit anunciaron la suspensión el lunes de las actividades escolares.

Por su parte, la oficina de Asuntos Consulares del Departamento del Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León que busquen refugio.