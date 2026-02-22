Anota Mac Allister gol agónico y da triunfo al Liverpool en Premier

El argentino marcó en tiempo añadido tras revisión del VAR, manteniendo a los Reds en pelea europea

El argentino Alexis Mac Allister del Liverpool celebra trasanotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Nottingham Forest el domingo 22 de febrero del 2026. (AP Foto/Dave Shopland)

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexis Mac Allister simplemente no se rindió.

El mediocampista argentino anotó de nuevo en el séptimo minuto del tiempo añadido —y esta vez la jugada superó una revisión de video— para que el Liverpool venciera el domingo 2-1 al Nottingham Forest en la Liga Premier, después de que le anularan un gol al minuto 89 tras una revisión del VAR.

El dramático desenlace en el City Ground giró por completo en torno a Mac Allister, quien pareció haber marcado sin saberlo después de darle la espalda a un despeje del defensor de Nottingham Forest Ola Aina.

El balón rebotó en Mac Allister y terminó en la red, pero el VAR detectó que le había pegado en el brazo y el gol fue invalidado.

Sin embargo, volvió a aparecer en la última jugada del partido, cuando el arquero del Forest Stefan Ortega dejó suelto un cabezazo de Virgil van Dijk. A Mac Allister le resultó casi imposible fallar y empujó la pelota a la red con el interior del pie.

Hubo una revisión del VAR para comprobar si Van Dijk estaba en fuera de juego, pero el gol se sostuvo.

El Liverpool se mantiene en el sexto puesto, pero igualado en puntos con el Chelsea y Manchester United, que tiene un partido pendiente el lunes visitando al Everton.

Sunderland ha perdido la comodidad de jugar en casa

No hace mucho, Sunderland era el único equipo de la Liga Premier con un registro invicto como local.

Ahora, los Black Cats han perdido dos seguidos en el Stadium of Light.

Sunderland cayó 3-1 ante Fulham, que tuvo dos goles del delantero mexicano Raúl Jiménez —uno de ellos desde el punto penal.

Hace diez días, Sunderland perdió 1-0 ante Liverpool para sufrir su primera derrota en casa de la temporada.

Palace gana y crecen las dudas sobre el futuro de Glasner

Mientras crecen las dudas sobre el futuro del técnico de Crystal Palace, Oliver Glasner, su equipo sacó adelante una victoria 1-0 sobre el colista Wolverhampton gracias a un gol en el último minuto.

Evann Guessand empujó a la red una definición en el segundo palo tras ingresar como suplente.

Antes del partido, Glasner, quien condujo al Palace a la gloria en la Copa FA la temporada pasada, evitó comprometerse sobre si seguiría en el club hasta el final de la temporada. Ya ha dicho que se marchará en el verano.

Wolves se mantuvo a 17 puntos de la salvación.