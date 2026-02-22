Encabezan ‘One Battle After Another’ y ‘Sinners’ carrera hacia los premios BAFTA

Una máscara terminada de los Premios de la Academia Británica de Cine reposa en un banco en la Fundición FSE en Braintree, Inglaterra, el martes 10 de febrero de 2026. (Scott A Garfitt/Invision/AP)

LONDRES.- El thriller de carga política “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) y la epopeya impregnada de blues “Sinners” (“Pecadores”) encabezan la carrera por los Premios de Cine de la Academia Británica del domingo, en un momento en el que ambas películas compiten por la supremacía de la temporada de premios.

Las casas de apuestas sugieren que la tragedia familiar de tono shakespeariano “Hamnet” podría imponerse como mejor película si los votantes de la industria cinematográfica británica responden a la historia emocionalmente rica, el entorno inglés de aire terrenal y las interpretaciones intensas de la adaptación que Chloé Zhao hizo de la novela histórica de Maggie O’Farrell.

Se espera que estrellas como Emma Stone, Cillian Murphy, Glenn Close y Ethan Hawke desfilen por la alfombra roja fuera del Royal Festival Hall de Londres antes de una ceremonia de etiqueta, con esmoquin, presentada por el actor escocés Alan Cumming.

Uno de los invitados más esperados era Paddington, el oso que protagoniza una adaptación musical del querido clásico infantil.

Cumming confesó: “Sinceramente, me quedé deslumbrado por Paddington”.

El maestro de ceremonias, quien presenta la versión de Estados Unidos del retorcido reality show televisivo “The Traitors”, prometió lograr un “equilibrio entre celebración y travesura”.

Termómetro de los Oscar

“One Battle” tiene 14 nominaciones, incluida la de mejor película y candidaturas interpretativas para cinco integrantes de su elenco. “Sinners” le sigue de cerca con 13, mientras que “Hamnet” y la odisea de ping-pong “Marty Supreme” (“Marty supremo”) tienen 11 nominaciones cada una.

La reinterpretación de Guillermo del Toro de “Frankenstein” y el drama familiar noruego “Sentimental Value” (“Valor sentimental”) obtuvieron ocho nominaciones cada una.

Los premios británicos, llamados oficialmente Premios de Cine EE BAFTA, a menudo ofrecen pistas sobre quién ganará en los Premios de la Academia de Hollywood, que se celebran este año el 15 de marzo. En las nominaciones al Oscar, “Sinners” lidera la carrera con un récord de 16 nominaciones, seguida por “One Battle After Another” con 13.

Los nominados a mejor película en los BAFTA son “One Battle After Another”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sinners” y “Sentimental Value”. Los BAFTA también tienen un acento marcadamente británico, con una categoría aparte para mejor película británica. Sus 10 nominadas incluyen “The Ballad of Wallis Island” (“La balada de la isla”), “Pillion”, “I Swear” y “Bridget Jones: Mad About the Boy” (“Bridget Jones: Loca por él”).

Los aspirantes a mejor dirección son Paul Thomas Anderson por “One Battle”, Josh Safdie por “Marty Supreme”, Ryan Coogler por “Sinners”, Yorgos Lanthimos por la tragicomedia distópica “Bugonia”, Joachim Trier por “Sentimental Value” y Zhao por “Hamnet”. Zhao será la primera directora en ganar dos BAFTA si se lleva el premio. Ganó el galardón de dirección en 2021 por “Nomadland”.

Los nominados a mejor actor son el favorito de las casas de apuestas Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, Ethan Hawke por el biopic de Broadway “Blue Moon”, Michael B. Jordan por “Sinners”, Jesse Plemons por “Bugonia” y Robert Aramayo por interpretar a un defensor de las personas con síndrome de Tourette en el drama biográfico “I Swear”.

La categoría de mejor actriz incluye a la clara favorita Jessie Buckley por su interpretación de Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, en “Hamnet”. Compite contra Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You” (“Si pudiera, te daría una patada”), Kate Hudson por “Song Sung Blue”, Chase Infiniti por “One Battle After Another”, Renate Reinsve por “Sentimental Value” y Emma Stone por “Bugonia”.

Los actores de “One Battle” Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn están nominados por sus interpretaciones de reparto.

AP recibe nominación en documental

The Associated Press fue reconocida en la categoría de mejor documental con una nominación por el estremecedor retrato de la guerra en Ucrania de Mstyslav Chernov, “2000 Meters to Andriivka”, coproducido por AP y Frontline PBS.

La mayoría de los ganadores de los BAFTA son elegidos por 8.500 miembros de la academia del Reino Unido, integrada por profesionales de la industria. Los contendientes al premio Rising Star —el único galardón decidido por voto del público y un indicador fiable de futuras estrellas de primera línea— son Infiniti, Aramayo, el protagonista de “Sinners” Miles Caton y los actores británicos Archie Madekwe y Posy Sterling.

Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment nacida en el Reino Unido, recibirá el mayor honor de la Academia Británica: la beca BAFTA.

La ceremonia se transmite por la BBC en el Reino Unido a partir de las 1900 GMT y por E! en Estados Unidos a las 8 p.m. hora del Este.