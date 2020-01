Muchos buscan seguro y pensión de EU

NUEVO LAREDO, TAM.- Decenas de personas de diversos municipios de Tamaulipas y Nuevo León, se dieron cita ayer en el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), buscando obtener una pensión y seguro americano.

Gerardo Rangel, representante del Seguro Social y Pensión Americana, del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, se presentó ante las personas que acudieron al llamado, informando que hasta el momento, en Nuevo Laredo, más de 2 mil 250 personas han obtenido estos beneficios.

“La derrama económica mensual en pensiones y seguro americano representan alrededor de 2 millones de dólares mensuales, esta es una realidad sólo es necesario que cumplan con los requisitos de haber trabajado más de 10 años con un seguro válido y contar en este momento con más de 62 años de edad”, señaló el representante.

El resto es papelería que seguramente no tendrán problema alguno para presentarla, lo importante es que les realicen la entrevista y después de ello si califican en tres o cuatro meses estarán recibiendo este beneficio.

Este medio informativo, platicó con cuatro personas que acudieron en busca de obtener estos beneficios.

Originario de Nuevo Laredo, Víctor Torres cuenta actualmente con 64 años de edad, laboró en Estados Unidos durante 12 años con un seguro válido, se enteró en las noticias de esta posibilidad y su esposa le animó a venir.

“Ojalá y sea una realidad, porque después de laborar años allá, una pensión es buena, yo trabajé en una fábrica y me fue muy bien por allá, aunque es duro y difícil vivir lejos de la familia”, concluyó.

Oscar Escamilla, tiene 58 años de edad, acudió a pesar de no contar con los 62 años de edad, pero él requiere de asesoría porque fue deportado y castigado por 5 años, le quitaron sus papeles de emigrado.

Trabajó durante 11 años como jornalero, machetero y guardia de seguridad, ahora se encuentra incapacitado por las consecuencias del trabajo y espera encontrar arreglo a su situación.

También de Nuevo Laredo, Rodolfo Cantú Guzmán de 68 años de edad, laboró por más de 10 años en el vecino país, hacían lámparas, luego se fue a Garland donde llegan tráileres con varilla que ocupaban para la construcción.

“Luego trabajé en una panadería, ahora me parece una posibilidad muy buena de obtener una pensión y seguro social, debemos haber muchas personas que merecemos estos beneficios, siempre me fue bien, aunque es una vida difícil sin papeles y lejos de la familia, aunque me siento satisfecho porque siempre envié dinero a mi familia y además juntamos para comprar un camión”, concluyó Cantú Guzmán.

Originario de Monterrey Nuevo León, Julio César Arzamendi González, cuenta con 70 años de edad, durante 14 años trabajó en Estados Unidos, como operador de maquinaria pesada.

Siempre trabajó con un seguro válido, y el 19 de agosto del año anterior inició el trámite aquí en el ITM, afortunadamente cubrió todos los requisitos y en el mes de noviembre empezó a recibir su pensión.

“Cada mes me depositan en mi cuenta, no es mucho pero mensualmente me llegan como 7 mil pesos, además de que cuenta con servicio médico y hospitalización, me parece muy bueno, y en realidad no batallé mucho para lograrlo, lo que sí pido a los funcionarios es que la información que nos envían periódicamente venga en ambos idiomas, español e inglés, porque no todos hablamos el idioma de ellos”, concluyó.