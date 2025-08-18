MSNBC cambiará su nombre este año tras separarse corporativamente de NBC

MSNBC obtuvo su nombre al formarse en 1996, como una asociación entonces entre Microsoft y NBC

La cadena de noticias de televisión MSNBC cambiará su nombre a My Source News Opinion World, o MS NOW para abreviar, como parte de su separación corporativa de NBC.

La cadena, que atrae a audiencias liberales con un elenco de personalidades que incluye a Rachel Maddow, Ari Melber y Nicole Wallace, ha estado construyendo su propia división de noticias separada de NBC News. También eliminará el símbolo del pavo real de NBC de su logotipo como parte del cambio, que entrará en vigor más adelante este año.

El cambio de nombre fue ordenado por NBC Universal, que el pasado noviembre escindió las cadenas de cable USA, CNBC, MSNBC, E! Entertainment, Oxygen y el Golf Channel en su propia compañía, llamada Versant. Ninguna de las otras cadenas está cambiando su nombre.

Los cambios de nombre siempre conllevan un riesgo inherente, y la presidenta de MSNBC, Rebecca Kutler, expresó que para los empleados es difícil imaginar la cadena bajo un nombre diferente. “Esta no fue una decisión que se tomó rápidamente o sin un debate significativo”, manifestó en un memorando al personal.

“Durante este tiempo de transición, NBC Universal decidió que nuestra marca requiere una nueva identidad separada”, señaló. “Esta decisión ahora nos permite establecer nuestro propio rumbo y afirmar nuestra independencia mientras continuamos construyendo nuestra propia organización noticiosa moderna”.

Aun así, es notable que el canal de negocios CNBC mantenga “NBC” en su nombre. MSNBC argumenta que CNBC siempre ha mantenido una mayor separación y, con su enfoque en los negocios, es menos probable que cubra muchos de los mismos temas.

Sin embargo, la afiliación entre una división de noticias que intenta jugar a lo seguro y una que no oculta su inclinación liberal ha causado tensiones durante mucho tiempo. El presidente Donald Trump se refiere a la cadena de cable como “MSDNC”, por el Comité Nacional Demócrata. Incluso antes del cambio corporativo, NBC News ha reducido el uso de sus personalidades en MSNBC.

Algunos presentadores de NBC News, como Jacob Soboroff, Vaughn Hillyard, Brandy Zadrozny y Antonia Hylton, se han unido a MSNBC. La cadena también ha contratado a Carol Leoning, Catherine Rampell y Jackie Alemany del Washington Post, y a Eugene Daniels de Politico.

Maddow, en un episodio reciente de Pivot, señaló que MSNBC ya no tendrá que competir con los programas de NBC News por productos de reportaje desde el campo, lo que significa que ya no obtendrá las “sobras”.

“En este caso, podemos aplicar nuestros propios instintos, nuestras propias preguntas, nuestras propias prioridades, para obtener lo que necesitamos de los reporteros y corresponsales”, dijo Maddow. “Y así va a ser mejor”.