Demócratas de Texas regresan para luchar contra el rediseño de distritos impulsado por Trump

Trump ha presionado a otros estados controlados por republicanos para que consideren la redistribución de distritos

Legisladores demócratas de Texas regresan al estado después de irse hace dos semanas para bloquear una votación legislativa sobre la redistribución de distritos, el lunes 18 de agosto de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Los demócratas de Texas anunciaron el lunes que pondrían fin a una ausencia de dos semanas que detuvo los esfuerzos republicanos para redibujar los distritos legislativos como parte de una disputa partidista nacional sobre el deseo del presidente Donald Trump de remodelar los mapas de la Cámara de Representantes federal a su favor.

Su regreso permitirá que la Legislatura controlada por los republicanos proceda mientras los demócratas de California avanzan en un esfuerzo de represalia para redibujar sus límites distritales, un toma y daca que coloca a los dos estados más poblados del país en el centro de una lucha en expansión por el control del Congreso antes de las elecciones intermedias de 2026.

Decenas de demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonaron el estado hace más de dos semanas para negar a sus colegas republicanos, que son mayoría, la asistencia necesaria para votar sobre los mapas redibujados destinados a enviar a cinco republicanos más de Texas a Washington. Declararon victoria después de que los republicanos levantaron esa primera sesión especial, y los demócratas se unieron en oposición al esfuerzo de manipulación de distritos liderado por Trump.

Señalaron específicamente la publicación de mapas propuestos por California destinados a aumentar la ventaja de los demócratas en la Cámara de Representantes federal en cinco escaños, neutralizando efectivamente cualquier ganancia republicana en Texas.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu, afirmó en un comunicado: “Matamos la sesión especial corrupta, resistimos una vigilancia e intimidación sin precedentes, y unimos a los demócratas a nivel nacional para unirse a esta lucha existencial por una representación justa, remodelando todo el panorama de 2026”.

Trump ha presionado a otros estados controlados por republicanos para que consideren la redistribución de distritos, mientras que gobernadores demócratas en múltiples legislaturas estatales han indicado que seguirían el ejemplo de California en respuesta. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha dicho que su estado celebrará un referéndum especial el cuatro de noviembre sobre los distritos redibujados.

El presidente quiere consolidar la estrecha mayoría republicana en la cámara baja y evitar una repetición de las elecciones de mitad de período de 2018 durante su primera presidencia, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes federal y usaron su mayoría para obstaculizar su agenda y someterlo a juicio político dos veces. A nivel nacional, la composición partidista de las líneas de distrito existentes coloca a los demócratas a tres escaños de una mayoría. De los 435 escaños totales de la cámara baja, solo varias docenas de distritos son competitivos. Por lo tanto, incluso cambios leves en algunos estados podrían afectar qué partido gana el control.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, acudió en ayuda del presidente, añadiendo la redistribución de distritos a la agenda de una sesión especial inicial que incluía una serie de temas, pero notablemente un paquete de proyectos de ley en respuesta a inundaciones devastadoras que mataron a más de 130 personas el mes pasado.

Abbott ha culpado a la ausencia de los demócratas por retrasar la acción sobre esas medidas. Los demócratas han respondido que la capitulación de Abbott a Trump es responsable del retraso porque insistió en vincular efectivamente el asunto hiperpartidista con el alivio de inundaciones no partidista.

La redistribución de distritos típicamente ocurre una vez al comienzo de cada década para coincidir con el censo. Muchos estados, incluido Texas, otorgan a los legisladores el poder de dibujar mapas. California está entre aquellos que otorgan a comisiones independientes la tarea.

La Cámara de Representantes de Texas planeaba sesionar el lunes al mediodía.