Monterrey llega a 3 victorias consecutivas tras golear a Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbol se fue con la lógica. El poderoso plantel de Monterrey pasó sin problemas sobre los Gallos Blancos de Querétaro a los que goleó 0-3.

A pesar de las bajas que tiene por lesión el cuadro regio: Esteban Andrada, Rodrigo Aguirre y Joao Rojas, los regios no tuvieron problemas para derrotar a unos Gallos que hacen lo que pueden con lo que tienen, que no es mucho.

La pregunta es ¿cuánto tiempo le darán al técnico Mauro Gerk? ¿Cuánto se le puede exigir a un equipo que ha sido armado con lo que se puede rescatar?

Pero ese no es problema de Monterrey que de inicio a fin fue superior.

Rogelio Funes Mori abrió el marcador aprovechando un gran error de Washington Aguerre, quien dejó sola su cabaña. El mérito del Mellizo fue no desperdiciar los goles cantados (43’).

En la segunda parte, ya con espacios, Germán Berterame aprovechó una gran finta de Rodolfo Pizarro para estrenarse como goleador regio (68’).

Y para cerrar el marcador, Jesús Gallardo en la primera pelota que tocó, anotó el tercero (79’).

Por ahí hubo la polémica, cuando Leo Sequeira remató a gol, el “Mochis” Cárdenas en su intento de detener el balón, lo sacó ya cuando éste había pasado la línea de gol, pero todo se resolvió por un fuera de lugar.

Rayados es líder de la competencia con nueve puntos y Gallos es el último con apenas una unidad.