Modelo a seguir en la diversidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Kenta Sakurai Delgado, modelo nacido en México pero de ascendencia oriental, a sus 32 años piensa que las diferencias de género, raza o condición no son lo más importante en este mundo.

«Considero que ya sanamos los estereotipos sociales y profesionales, entre muchas otras cosas. Pienso que todos trabajamos solamente en ser mejores personas», dice uno de los rostros masculinos más reconocidos en el ambiente del modelaje nacional.

«El camino es muy personal y el planeta es tan grande que seguro encuentras tu lugar en cualquier parte de él. Muévete y deja una parte de tu esencia en todos lados, eso es lo que realmente hace la diferencia».

El modelo comparte su propia definición sobre el concepto diversidad.

«Me divierte mucho el término, me da alegría que cada uno seamos así, únicos», agrega el protagonista de varias campañas.

Porque Kenta ha entendido que la mejor escuela para aprender es la vida y las experiencias, que le llevan a concluir que la ambición de superación le ha dado dirección.

«El único rival es uno mismo», subraya.

Su decisión de dedicarse al modelaje surgió desde niño, ya que era protagonista de las albercas.

Practica natación desde los cinco meses y su pasión por los elementos de la naturaleza le ha hecho un hombre libre.

De chico disfrutaba andar descalzo con una rama en la mano, con o sin ropa, y en algún ambiente natural. Ya adolescente fue rebelde para el estudio y admiraba el medio artístico.

Después, Kenta fue mesero en un restaurante de la Condesa, «La Ostra», donde atendía a gente cool: artistas, publicistas, actores, fotógrafos.

Ahí conoció al manager Pablo Domínguez, dueño de Role Models, quien le preguntó si alguna vez había pensado en ser modelo.

La pregunta fue mágica.

Claro que era su sueño ser modelo, pero de la moda y sus personalidades no sabía nada.

«Pasa a la agencia y platicamos», le dijo el manager, abriendo un mar de experiencias únicas.

Producto de dos mundos

Kenta es heredero de dos culturas, de ahí que en sus valores encuentre la diversidad.

De su padre, oriundo de Japón, aprendió el respeto, la lealtad, la gratitud. De su madre, mexicana, la espontaneidad, la bondad, la flexibilidad.

Eso sí, experimentó el sentimiento de exclusión, como modelo y como persona, por sus rasgos orientales.

«Desde niño me preguntaba: ‘¿por qué no me parezco a los demás?’. Conforme fui creciendo entendí que ser diferente es increíble. Lo que nos iguala es que seguimos transformándonos cada hora, cada día, cada año… y así evolucionamos.

«En las cartas de mi madre, ella me decía que cuidara de los demás. Me enseñaba que compartir satisfacía al corazón, y que ser agradecido y amable satisfacía al alma», declaró el joven.

¡Vaya anécdota!

Kenta refiere una anécdota que es prueba de su inexperiencia en la moda en sus inicios, cuando participó en un desfile de Dolce & Gabbana en Hong Kong.

«Fui seleccionado. Y un señor me probó e hizo ajustes, y yo y mi amiga Sofía Wakabayashi le pedimos nos hiciera fotos mientras nos tomábamos selfies», relata divertido.

Lo curioso es que después se enteró de que aquel señor era ni más ni menos que Domenico Dolce.

«Nos quedamos helados y no parábamos de reír. Algún día le contaré en persona para disculparme».