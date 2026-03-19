MLB se asocia con Polymarket y pacta con la comisión federal de apuestas predictivas

Los mercados de predicción ofrecen la posibilidad de apostar sobre el resultado de eventos futuros

Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, durante la presentación del logo del Juego de Estrellas de 2024, el jueves 20 de julio de 2023, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, durante la presentación del logo del Juego de Estrellas de 2024, el jueves 20 de julio de 2023, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

MLB señaló que quiere relaciones de integridad con todas las demás bolsas de mercados de predicción que ofrezcan contratos de béisbol. A esas bolsas se les exigirá contar con las protecciones de integridad necesarias en sus reglamentos individuales.

El rápido crecimiento de la oferta deportiva en los mercados de predicción ha brindado a las ligas otra oportunidad de ingresos, al tiempo que también ha provocado preocupaciones sobre la regulación de los mercados de predicción.

Los mercados de predicción ofrecen la posibilidad de apostar sobre el resultado de eventos futuros. Las operaciones se realizan como apuestas simples de sí o no.

La NHL anunció en octubre que había alcanzado acuerdos de asociación plurianuales con Polymarket y Kalshi, otra importante plataforma de mercados de predicción. La MLS —la liga de fútbol en la que Lionel Messi milita con Inter Miami— anunció una asociación con Polymarket el 26 de enero.

Giannis Antetokounmpo, estrella de los Bucks de Milwaukee de la NBA, anunció el mes pasado que se convirtió en accionista de Kalshi.

MLB realizó una presentación sobre los mercados de predicción durante sus reuniones de propietarios en Florida el mes pasado.