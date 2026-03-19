El papa respalda el texto de Francisco sobre comunión tras nuevo matrimonio civil

León escribió un mensaje especial con motivo del décimo aniversario del documento de Francisco de 2016 “La alegría del amor”

El papa Francisco sale tra su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de mayo de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

El papa Francisco sale tra su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de mayo de 2019. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

ROMA (AP) — El papa León XIV convocó a los obispos católicos a Roma el jueves para una reunión especial sobre el acompañamiento a las familias que toma como punto de partida el firme respaldo del pontífice a una de las políticas más controvertidas del papa Francisco sobre el matrimonio y el divorcio.

León escribió un mensaje especial con motivo del décimo aniversario del documento de Francisco de 2016 “La alegría del amor”. Calificó el texto como un “luminoso mensaje de esperanza” que es aún más pertinente y urgente hoy que hace una década.

Cuando se publicó, “La alegría del amor” desató de inmediato controversia porque abrió la puerta a permitir que los católicos vueltos a casar por lo civil recibieran la Comunión.

La enseñanza de la Iglesia sostiene que, a menos que estos católicos obtengan una nulidad —un decreto eclesiástico que establece que su primer matrimonio fue inválido—, no pueden recibir los sacramentos, ya que se considera que viven en pecado y cometen adulterio.

Francisco no creó un permiso válido para toda la Iglesia para estos católicos, pero sugirió —en términos vagos y en una nota al pie colocada estratégicamente— que obispos y sacerdotes podrían hacerlo caso por caso después de acompañarlos en un camino espiritual de discernimiento. Comentarios y escritos posteriores dejaron claro que Francisco pretendía ese margen de maniobra, como parte de su convicción de que la misericordia de Dios se extiende en particular a los pecadores y de que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino alimento para los débiles.

El documento se convirtió en uno de los más divisivos del pontificado de Francisco y, en muchos sentidos, pasó a ser el punto focal de la oposición conservadora a su pontificado. Provocó una ola de críticas de católicos mayormente conservadores, quienes afirmaron que había sembrado confusión entre los fieles sobre la enseñanza de la Iglesia acerca de la indisolubilidad del matrimonio.

León respalda con fuerza el mensaje de Francisco

Pero en su mensaje el jueves por el aniversario, León respaldó con fuerza el texto de Francisco. Citó el Capítulo VIII, que contenía la apertura de Francisco sobre la cuestión del divorcio, aunque no se refirió explícitamente al acceso a los sacramentos ni a la nota al pie número 351 de Francisco.

En el texto, Francisco había dicho a los sacerdotes que no pueden limitarse a aplicar leyes morales a personas en situaciones “irregulares”. Más bien, señaló que la Iglesia debe ayudar a quienes se encuentran en un estado técnico de pecado, especialmente cuando existen factores atenuantes.

En la nota al pie relacionada, la número 351, Francisco precisó que “en ciertos casos, esto puede incluir la ayuda de los sacramentos”. Indicó a los sacerdotes que “el confesionario no debe ser una cámara de tortura, sino un encuentro con la misericordia del Señor” y que la Eucaristía “no es un premio para los perfectos, sino una medicina poderosa y alimento para los débiles”.

“En este décimo aniversario, damos gracias al Señor por el impulso que ha alentado la reflexión y la conversión pastoral en la Iglesia, y pedimos a Dios el valor para perseverar en este camino”, escribió León.

Convocó a los presidentes de las conferencias episcopales a Roma para una reunión en octubre con el fin de decidir los próximos pasos para acompañar a las familias hoy “a la luz de ‘La alegría del amor’ y teniendo en cuenta lo que actualmente se está haciendo en las iglesias locales”.

Un documento que da pie a acusaciones de herejía

El documento de Francisco dividió profundamente a la Iglesia.

Dentro del primer año de su publicación, cuatro cardenales conservadores pidieron formalmente a Francisco que aclarara ciertas cuestiones, o “dubia”, planteadas por el texto. Sostuvieron que la doctrina de la Iglesia establecía que los católicos que se volvían a casar sin una nulidad eclesiástica vivían en pecado y no podían recibir los sacramentos.

Él nunca respondió.

Por diversas razones, a menudo no se pueden obtener esas nulidades, aunque Francisco emitió una reforma aparte para simplificar, facilitar y acelerar el proceso.

Al año siguiente, una petición de teólogos católicos conservadores acusó a Francisco de herejía.

Pero otros acogieron el texto. Obispos de la Buenos Aires natal de Francisco emitieron un conjunto de criterios para aplicar el Capítulo VIII que permitía claramente que los católicos vueltos a casar por lo civil recibieran la Comunión, especialmente si la persona en cuestión no es responsable del fracaso del primer matrimonio, al tiempo que subrayaban que no era un vale todo como si cualquier situación bastara para justificarlo.

Francisco ordenó que los criterios argentinos se publicaran como un acto oficial del Vaticano y escribió una carta a los obispos declarando autorizada su interpretación. “El documento es excelente y expone claramente el sentido del Capítulo VIII”, escribió. “No hay otras interpretaciones”.

La Iglesia maltesa, por su parte, emitió su propio conjunto de directrices que se publicaron en el periódico vaticano L’Osservatore Romano, en otra señal de aprobación de la Santa Sede.

Las directrices maltesas señalan que si un católico en una nueva unión civil cree, tras un camino de discernimiento espiritual en busca de la voluntad de Dios, que puede estar en paz con Dios, “no se le puede impedir participar en los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía”.