Irán redobla ataques a recintos de energía en el Golfo

Esta imagen de un satélite Pléiades Neo de Airbus Defence and Space muestra daños tras ataques iraníes en la base aérea de Al Dhafra Air Base en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 15 de marzo de 2026. (Airbus Defence and Space© via AP)

Esta imagen de un satélite Pléiades Neo de Airbus Defence and Space muestra daños tras ataques iraníes en la base aérea de Al Dhafra Air Base en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 15 de marzo de 2026. (Airbus Defence and Space© via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán intensificó el jueves sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el Golfo, elevando drásticamente la apuesta en una guerra que está enviando ondas de choque a toda la economía mundial.

Los ataques, en represalia por un ataque israelí contra un yacimiento de gas iraní clave, dispararon los precios del combustible y plantearon el riesgo de arrastrar directamente a los vecinos árabes de Irán al conflicto. El hecho de que Teherán apunte a la producción de energía tensionó aún más el suministro mundial, ya presionado debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Un barco se incendió frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y otro resultó dañado frente a Qatar, lo que subraya el peligro constante para las embarcaciones en la región. Pero los esfuerzos por evitar el estrecho también enfrentaban desafíos: un dron iraní golpeó una refinería saudí en el mar Rojo, que el país esperaba utilizar como ruta de salida alternativa para el crudo.

El crudo Brent, el referente internacional, se disparó a 118 dólares por barril, con un alza de más del 60% desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra el 28 de febrero con ataques contra Irán.

De cara a una cumbre de la Unión Europea ensombrecida por el impacto del conflicto en los precios de la energía, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó lo que calificó como una escalada “imprudente” e instó a una tregua y negociaciones mientras el mes sagrado islámico del Ramadán llegaba a su fin.

Ataques a infraestructura energética en toda la región del Golfo

Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos denunciaron los ataques iraníes. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, calificó los ataques como una “peligrosa escalada”.

Pero Irán no parecía dar un paso atrás. Arabia Saudí interceptó seis drones en Riad y la Provincia Oriental antes de decir que la refinería SAMREF en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, había sido alcanzada.

Arabia Saudí había comenzado a bombear grandes volúmenes de petróleo al oeste, hacia el mar Rojo, para evitar el estrecho de Ormuz. El Ministerio saudí de Defensa y Shell dijeron que se estaba evaluando los daños en la instalación.

Qatar, una fuente clave de gas natural para los mercados mundiales, informó que los bomberos habían apagado un incendio en la instalación de GNL de Ras Laffan después de que fuera alcanzada por misiles iraníes. La producción ya se había detenido allí tras ataques anteriores. La empresa estatal QatarEnergy dijo que el incendio había causado daños “extensos”, y el gigante energético Shell dijo que los estaba evaluando.

Ras Laffan es la mayor instalación de exportación de gas natural licuado del mundo, según QatarEnergy. Los daños a la instalación podrían retrasar la capacidad de Qatar para llevar suministros al mercado incluso después de que termine la guerra.

Kuwait dijo que un ataque con drones provocó un incendio en la refinería de Mina Al-Ahmadi, pero no causó heridos, informó la agencia estatal de noticias KUNA. La refinería es una de las más grandes de Oriente Medio. Poco después, un ataque con drones incendió la cercana refinería de Mina Abdullah, dijeron funcionarios.

Las autoridades de Abu Dabi indicaron que el país se había visto obligado a suspender las operaciones en su instalación de gas de Habshan y en el yacimiento de Bab, y calificaron los ataques iraníes nocturnos contra esos sitios como una “peligrosa escalada”.

En Israel, más de media docena de oleadas de ataques iraníes dirigidos contra grandes partes del país enviaron a millones de personas a refugios. Los ataques causaron daños a edificios, pero no se reportaron víctimas significativas.

Irán contraataca tras el golpe de Israel a un yacimiento de gas crucial

La oleada de ataques iraníes se produjo después de que Israel atacara Pars Sur, la parte iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado mar adentro en el golfo Pérsico y de propiedad conjunta con Qatar.

Dado que cerca del 80% de toda la energía generada en Irán proviene del gas natural, según la Agencia Internacional de la Energía con sede en París, el ataque amenaza directamente el suministro eléctrico del país. El gas natural también se utiliza para abastecer la calefacción y la cocina en los hogares de toda la República Islámica.

Atacar el yacimiento de gas es una “clara expansión del conflicto”, señaló el Soufan Center, con sede en Nueva York, en una nota de investigación.

“El criterio de selección de objetivos de Israel en esta guerra se ha centrado en gran medida en las instituciones, los líderes y la infraestructura…”, indicó el centro de estudios. “Ahora busca infligir presión adicional al régimen haciendo que las condiciones de vida de los civiles sean intolerables”.

Irán condenó el ataque contra South Pars, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió sobre “consecuencias incontrolables” que “podrían envolver al mundo entero”.

En Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Israel no volvería a atacar Pars Sur, pero advirtió en redes sociales que, si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y volaría “masivamente la totalidad” del yacimiento.

“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Irán”, dijo Trump en redes sociales.

Irán ejecuta a 3 detenidos durante las protestas de enero

Irán anunció la ejecución de tres hombres detenidos en las protestas nacionales de enero, las primeras sentencias de este tipo que se sabe que se han llevado a cabo, informó la agencia de noticias Mizan del poder judicial.

Alegó que los tres hombres habían matado a puñaladas a dos agentes de policía en Qom, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de la capital, Teherán, durante las protestas.

Irán reprimió las manifestaciones con una violencia intensa que mató a miles de personas y dejó decenas de miles de detenidos, y activistas han advertido que las autoridades podrían llevar a cabo ejecuciones masivas de los detenidos en las protestas.

Desde hace tiempo, activistas de derechos humanos acusan a Irán de obtener confesiones coaccionadas de los detenidos y de no permitirles defenderse plenamente ante los tribunales.

Aumenta el número de muertos en la tercera semana de guerra

Más de 1.300 personas en Irán han muerto durante la guerra. Los ataques israelíes contra el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano han desplazado a más de 1 millón de personas —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que más de 900 personas han muerto.

En Israel, 15 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Cuatro personas también murieron durante la noche en la Cisjordania ocupada por un ataque iraní con misiles, según funcionarios.

Al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto.