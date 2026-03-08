Minimiza Trump posible apoyo de Rusia a Irán en conflicto militar

Presidente afirma que inteligencia rusa no ha cambiado curso de la guerra

El presidente Donald Trump habla con reporteros acompañado del enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio Steve Witkoff, al centro, y el secretario de Defensa Pete Hegseth, el sábado 7 de marzo de 2026, a bordo del avión presidencial. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

DORAL, Florida.- El presidente Donald Trump aseguró el sábado que era inconsecuente si Rusia ha proporcionado información a Irán para que lleve a cabo ataques contra personal y activos militares de Estados Unidos luego de una semana de conflicto bélico en Oriente Medio.

Trump no llegó a confirmar los reportes de The Associated Press y otros medios de comunicación de que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos creen que Rusia ha proporcionado a Irán información para la localización de objetivos. Aseguró, sin embargo, que si Moscú está transmitiendo esos detalles, Teherán le está sacando poco provecho.

“Si miran lo que le ha pasado a Irán en la última semana, si están recibiendo información, no les está ayudando mucho”, aseguró Trump a bordo del Air Force One mientras volaba a Miami después de asistir a la ceremonia de traslado digno de seis reservistas del Ejército que murieron en un ataque con dron en Kuwait

El presidente también desestimó una pregunta sobre cómo el hecho de que Rusia ayude a Irán pueda afectar su visión de la relación con Moscú.

“Ellos dirían que nosotros hacemos lo mismo contra ellos”, respondió Trump.

En los cuatro años de invasión rusa, Ucrania ha recibido inteligencia de Estados Unidos para ayudar a defenderse de misiles rusos, así como para ayudar a atacar ciertas posiciones del Kremlin.

Días atrás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitiría temporalmente que India continúe comprando petróleo crudo y productos petrolíferos de Rusia hasta el 4 de abril.

La decisión del gobierno de conceder una exención temporal al país más poblado del mundo fue objeto de críticas bipartidistas. Los detractores sostienen que Trump permitía que Rusia recibiera ingresos urgentes para seguir financiando su campaña bélica.

El representante republicano Don Bacon condenó la medida y escribió en la red social X que “la debilidad hacia Rusia es espantosa”.

El representante demócrata Ted Lieu también criticó la decisión del gobierno publicando un mensaje dirigido al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Revoque su decisión de levantar las sanciones petroleras a Rusia. Es una conducta traidora que usted ayude a Rusia”, subrayó. “Mientras tanto, Rusia está ayudando a Irán a atacar tropas estadounidenses”.

Trump ha decidido dar concesiones a India en las compras de petróleo ruso mientras los precios mundiales del crudo se disparan y en medio de las preocupaciones de inversionistas en distintos sectores sobre cuánto durará la guerra con Irán.

La exención para el gobierno del primer ministro Narendra Modi se produjo después de que Trump anunció hace semanas la reducción de aranceles sobre la India, luego de que sus funcionarios acordaron disminuir su dependencia del crudo ruso.

India ha aprovechado la reducción en los precios del petróleo ruso, mientras gran parte del mundo ha buscado aislar a Moscú por su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

El precio del petróleo se ha disparado esta semana y no muestra señales de detenerse en medio del conflicto en Oriente Medio. Los barcos que transportan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día no pueden navegar por el estrecho de Ormuz, que limita con Irán por su lado norte.

La interrupción del transporte marítimo y los daños a instalaciones de petróleo y gas en Oriente Medio han afectado el suministro de algunos de los mayores productores de petróleo a nivel mundial.

Consultado sobre si estaba dispuesto a tomar medidas adicionales para aliviar los precios del petróleo, Trump dijo que “si las hubiera, lo haría, sólo para quitar un poco de presión”.

El mandatario pareció descartar, al menos por ahora, la posibilidad de recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo, afirmando el sábado que Estados Unidos tiene “mucho petróleo”.

La reserva —un suministro de petróleo al que el gobierno de Estados Unidos puede recurrir en caso de emergencias— tenía más de 415 millones de barriles al final del mes pasado, frente a unos 395 millones de barriles en esta misma época de 2025. La Reserva Estratégica de Petróleo puede almacenar más de 700 millones de barriles.

“Tenemos mucho petróleo. Nuestro país tiene una enorme cantidad”, declaró Trump. Hay mucho petróleo. Eso se va a arreglar muy rápido”.