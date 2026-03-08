Remonta Chivas y vence 2-1 al Atlas en el Clásico Tapatío

GUADALAJARA, México.- Ángel Sepúlveda realizó un efectivo cobro del segundo penal a favor de las Chivas para consumar la remontada y vencer el sábado a domicilio 2-1 al Atlas, en una nueva edición del Clásico Tapatío de la Liga MX.

Sepúlveda ejecutó la falta con un disparo al otro lado de donde se lanzó Camilo Vargas a los 84. Diez minutos antes, el arquero colombiano atajó la primera pena máxima que ejecutó el joven Armando González.

Antes de fallar su penal, ‘La Hormiga’ González emparejó el marcador al comienzo del complemento, a los 48, al animarse con un disparo desde fuera del área, que alcanzó a ser desviado por la zaga para dejar sin opciones a Vargas.

Los rojinegros se fueron adelante gracias a Paulo Ramírez, quien recuperó el esférico en una mala salida del arquero Raúl Rangel para superarlo con un disparo lejano a los 12 minutos.

Chivas cortó una racha de dos descalabros para ascender a la 3ra posición con 21 puntos. Atlas se estancó en la 6ta posición con 16 unidades.

Vargas confirmó ser el arquero extranjero más efectivo para detener penales al llegar a 16 ejecuciones atajadas desde 2019, cuando llegó a la Liga MX procedente del Deportivo Cali para ser una de las figuras más destacadas de los rojinegros.

Con su tanto, González llegó a seis dianas para quedar a tres del líder goleador, el brasileño Joao Pedro, figura en el ataque del Atlético San Luis.