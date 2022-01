Militares intimidan a periodista; le ponen ponchallantas a su vehículo y van a su trabajo

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional pusieron ponchallantas al vehículo de un reportero y días después, fueron a su trabajo, donde revisaron el automóvil.

Amador del Ángel, periodista con más de 25 años de experiencia, denunció públicamente el acoso, intimidación y hostigamiento que sufre a manos del personal militar.

Señaló que interpondrá la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos de defensa para los periodistas.

Los militares llegaron hasta el centro de trabajo del periodista, se metieron al estacionamiento privado y estaban revisando el auto del afectado, cuando sus compañeros le avisaron.

El periodista documentó con fotografías y video la revisión ilegal de su automóvil, que se dio dos días después que al estar dando cobertura a un evento político en el Polyfórum el personal militar que tiene ahí un “cuartel” le puso un ponchallantas a uno de sus neumáticos.

Señaló que tiene temor fundado de ser objeto de represalias por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, “hay temor porque uno está en sus manos me pudieron haber sembrado droga o un arma y me llevan detenidos pero no lo hicieron por que los empecé a grabar desde lejos cuando estaban haciendo la revisión del vehículo ya que yo los estaba observando”.

Esta intimidación por parte de los militares se da en el marco de la violencia que se vive en el país en contra de los periodistas.

Los militares destacamentados en Nuevo Laredo amedrentan y hostigan a los reporteros, a quienes les toman fotografías, videos a ellos y a sus vehículos y cuando se da cobertura a algún accidente donde están involucrados apuntan con sus armas con riesgo de lesionar y asesinar a alguno de los periodistas.