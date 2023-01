Militares desaparecen a trabajadores de taller y siembran paquetes en su vehículo

Nuevo Laredo, Tam.- Personal militar destacamentado en el kilómetro 26 de la Carretera Nacional, interceptaron con lujos de violencia a trabajadores de un taller, que se encuentran desaparecidos y sembraron paquetes en la camioneta en que se desplazaban.

Una de las víctimas del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional es Christian Rentería, de 27 años, denunció su pareja, María Elizabeth Garibay, quien presenció cuando los soldados subían unos paquetes –sin saber que contenían- a la camioneta, una Pacifica modelo 2008.

Los testigos identifican a los militares de la patrulla de SEDENA número económico 0916339, como quienes sembraron los paquetes en la camioneta de los trabajadores.

Christian trabaja en un taller mecánico, localizado delante del kilómetro 26, junto con sus compañeros se trasladan en una camioneta Pacifica, donde los van dejando cerca de sus domicilios. A él, su pareja lo esperaba en el kilómetro 13, como todos los días, para dirigirse a su domicilio en la colonia Granjas Regina.

Al no llegar ni responder el teléfono celular, la mujer se dirigió hacia el kilómetro 26 y en el trayecto unos amigos –que laboran en el mismo sector- le avisaron que los militares habían chocado contra la camioneta donde iban los trabajadores y los tenían detenidos a un costado de la Carretera Nacional.

La mujer llegó y en el retén militar le informaron que su esposa y compañeros de trabajo estaban detenidos metros adelante. Los tenían semi ocultos entre el monte, antes de un Oxxo, pero cuando ella se acercó, le dijeron que ahí no estaba Christian.

“Tengo temor de que le hicieron algo, que se lo llevaron y no sé a dónde, primero me dicen que haya enfrente –retén militar- allá me dicen que aquí y aquí me dicen que se lo llevaron en una ambulancia al hospital, pero no dicen a cuál”, denunció María Elizabeth, quien estaba acompañada por familiares de su pareja.

“La camioneta es la que se acaban de llevar. De hecho, yo estaba aquí antes de poner la cinta. Estaba aquí y mi cuñada y yo vimos donde metieron unos paquetes a la camioneta. Los soldados metieron unos paquetes a la camioneta, vimos eso y yo fue donde empecé a grabar y se empezaron a tapar. Empecé a grabar y se empezaron a tapar y luego les dije que habían metido y no, no me decían nada y ya les dije que porque metieron eso y no nomás me dijeron que el peritaje es el que me podía dar toda la información y los soldados que metieron los paquetes fueron los primeros en irse”, señaló la mujer.

Hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha informado el paradero de Christian y sus compañeros de trabajo y sus familiares temen que sean víctimas del delito de desaparición forzada.