Carmen Lilia trae albañiles de Reynosa para no contratar a albañiles de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO.- Este viernes tres de mayo, Día del Albañil, Día de la Santa Cruz, los trabajadores de la construcción tuvieron poco qué celebrar.

Reunidos en la palapa del Sindicato de Albañiles, señalaron que a ellos no les toca hacer las obras públicas del Gobierno municipal que preside Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien contrata albañiles de Reynosa, y aquí les pagan hospedaje.

Es decir, le dan el dinero de los neolaredenses a albañiles de Reynosa, y los albañiles de Nuevo Laredo se quedan sin el sustento para sus familias viendo cómo se llevan el dinero que es de los neolaredenses, por instrucciones de Carmen Lilia Canturosas.

Héctor Martínez Vigil, secretario general del sindicato de Albañiles, mencionó que la empresa constructora de Reynosa, Tracotamsa, tiene las obras más importantes, y ellos traen a sus propios albañiles.

“Hay una constructora que es de Reynosa, entonces a nosotros nos hace a un lado. Tracotamsa a nosotros nos hace a un lado y nosotros lo que queremos es participar en la obra, no queremos quitarles las obras, lo que queremos es participar.

“Ser partícipes de esa obra porque somos de Nuevo Laredo y es obra pública de aquí de Nuevo Laredo. Traen las tres mejores obras que hay en Nuevo Laredo, una es el puente (vehicular de la Calle Eva Sámano y Calzada de los Héroes), otra es una preparatoria y la otra no me acuerdo qué es, pero está allá por la Cavazos Lerma”, detalló.

En un día que debería ser de celebración, los albañiles se quejaron de que Carmen Lilia los hace a un lado para beneficiar a gente de Reynosa, cuando ella debería beneficiar a la gente de Nuevo Laredo, porque es presidenta de Nuevo Laredo.

“Vienen contratistas de Reynosa, traen gente de Reynosa y no completan y contratan gente de aquí local, pero pagándoles unos sueldos muy bajos, por eso no quieren al sindicato porque el sindicato tiene unos precios establecidos con la Asociación de Constructores.

“Les pagan todo, hospedaje aquí y comida, pero todo lo que se genera de dinero todo se va para Reynosa, aquí no se queda nada”, advirtió.

El líder de los albañiles tuvo una plática sobre este tema con Carmen Lilia Canturosas Villarreal, pero ella no le resolvió el problema.