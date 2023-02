Militares dejaron morir a sus víctimas, denuncia CDHNL

Nuevo Laredo, Tam. — Los cinco jóvenes, víctimas de una ejecución extrajudicial a manos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron dejados morir por los militares, que les negaron atención médica y traslado a un hospital, denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

“Estamos recabando testimonios de vecinos del sector que nos revelan que estos jóvenes estaban vivos todavía antes de las 05:01 de la mañana de ellos pidiendo auxilio y el otro suponemos por la gravedad de las lesiones en estado moribundo”, señaló Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la ONG.

Enfatizó que los jóvenes que viajaban en la camioneta Chevrolet Silverado blanca, habían salido de una discoteca y se dirigían a sus domicilios, cuando en Huasteca y Méndez fueron acribillados por personal de la SEDENA.

En el lugar murieron, víctimas de ejecución extrajudicial, los jóvenes Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo –de nacionalidad estadounidense- y Alejandro Trujillo Rocha, resultando gravemente herido Luis Gerardo quien está hospitalizado.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo está aportando a la Fiscalía General de la República, testimonios y evidencias, “que permitan demostrar en primer lugar, que los jóvenes no son agresores. En ningún momento agreden a la autoridad, que no estaban huyendo ni escapando de nada, que estaban en un antro. Ya tenemos el testimonio de algunos empleados que salieron aproximadamente a las 04:00, un poquito después en esta dirección y que eran seguidos, aclaró, seguidos no perseguidos por al menos dos unidades del Ejército Mexicano”, aseveró Ramos Vázquez.

Aseguró que “toda esta información es muy importante que se dé a conocer, porque están falsamente intentando aparentar que aquí en este crucero hubo un enfrentamiento o una agresión a militares y eso no ocurrió”.

En los mismos hechos, una vivienda donde reside una familia, una de ellas una mujer enferma renal, recibió cerca de un centenar de disparos, realizados por personal de la SEDENA.

“Fue una masacre terrible, donde no solamente no se les dieron los primeros auxilios, a pesar de que los mismos militares se dieron cuenta que no había agresión ni riesgo para ellos y sin embargo decidieron falsamente elaborar un reporte donde desde un primer momento establecen que estaban muertos”, concluyó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.