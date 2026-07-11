Militares a punto de causar tragedia; chocan contra camioneta, hieren a mujer y su hijo, disparan y amenazan a vecinos en Los Olivos

Los soldados dispararon contra la camioneta en que viajaban la menor y su madre, esto después de chocar contra el vehículo en forma intencional; vecinos fueron amagados y amenazados por el personal castrense. #NuevoLaredo #Tamaulipas #EjercitoMexicano #SEDENA #AbusoDeAutoridad #PresuntoAbusoMilitar #DerechosHumanos #Justicia #Investigacion #UsoExcesivoDeLaFuerza #ViolenciaInstitucional #SeguridadPublica #DenunciaCiudadana #NoALaImpunidad #ProteccionACiviles #Transparencia #RendicionDeCuentas #EstadoDeDerecho #FiscaliaGeneral #RespetoALosDerechosHumanos

Nuevo Laredo, Tam.-Una familia denunció un abuso de autoridad por parte de elementos del Ejército Mexicano en el cruce de las calles Nueva Victoria y Artículo 25, en la colonia Los Olivos, donde un trabajador fue interceptado y sometido con armas de fuego.

Minutos después, cuando su esposa acudió al lugar para conocer lo ocurrido, la camioneta en la que viajaba fue presuntamente impactada por una unidad militar, provocando lesiones a la mujer y a su hija de cuatro años.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas y testigos, Jorge Alberto Castillo Pérez, de 24 años y trabajador de una tortillería, conducía un Ford Fusion 2013 cuando fue interceptado por militares, quienes lo habrían señalado como presunto delincuente y lo mantuvieron bajo amenaza con armas largas.

“Mi esposo me marcó y me dijo: ‘amor, me tienen encerrado acá, me dicen que ya me chingué y me están apuntando’”, relató Lorena Espíndola Hernández, de 26 años. La mujer explicó que se trasladó al lugar en una camioneta Chevrolet Blazer 2017, acompañada de su hija de cuatro años y de su hermana.

Según la denuncia, metros antes de llegar al crucero el soldado Armando Baxim, 40 años, a bordo de la patrulla militar Chevrolet Cheyenne 2016 número económico 0916328, la choco de forma intencional, proyectando la camioneta contra un Chevrolet Cobalt 2007 estacionado. Lorena y su hijo de 4 años resultaron lesionados y fueron atendidas en el sitio por paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

La afectada y testigos añadieron que, después del choque, se realizó un disparo desde una de las patrullas militares hacia la camioneta. “Todos nos asustamos; nos apuntaron y nos pidieron que no grabáramos”, declaró un vecino que presenció los hechos.

Los denunciantes señalaron además que militares armados amenazaron a los vecinos y tratado de robarse cámaras de videovigilancia instaladas en domicilios y en una vulcanizadora cercana, sin embargo, no lo lograron al percatarse que varias personas estaban transmitiendo en vivo los hechos a través de Facebook.

Las víctimas exigen una investigación imparcial, protección para la familia afectada y el esclarecimiento de los hechos conforme a la ley y al respeto de los derechos humanos. Es el segundo caso en menos de 24 horas en esta frontera.

#NuevoLaredo #Tamaulipas #EjercitoMexicano #SEDENA #AbusoDeAutoridad #PresuntoAbusoMilitar #DerechosHumanos #Justicia #Investigacion #UsoExcesivoDeLaFuerza #ViolenciaInstitucional #SeguridadPublica #DenunciaCiudadana #NoALaImpunidad #ProteccionACiviles #Transparencia #RendicionDeCuentas #EstadoDeDerecho #FiscaliaGeneral #RespetoALosDerechosHumanos