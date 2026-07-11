Linda Noskova se recupera ganar Wimbledon

Linda Noskova, de la República Checa, posa con el trofeo tras vencer a Karolina Muchova, también de la República Checa, en la final de individuales femeninos del Campeonato de Tenis de Wimbledon, en Londres, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Linda Noskova, de la República Checa, posa con el trofeo tras vencer a Karolina Muchova, también de la República Checa, en la final de individuales femeninos del Campeonato de Tenis de Wimbledon, en Londres, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

LONDRES (AP) — Linda Noskova es la más reciente en una larga lista de mujeres checas en ganar Wimbledon.

Noskova, de 21 años, se recuperó de un colapso en el segundo set en el que desperdició cinco puntos de partido para superar a Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-3 en una final totalmente checa el sábado para su primer trofeo de Grand Slam.

Cuando Noskova finalmente lo ganó con un saque ganador en su sexto punto de partido, se cubrió la cara y se dejó caer sobre el césped boca arriba.

“Nunca es fácil conseguir el último punto”, dijo Noskova. “Karo, de verdad me hiciste trabajar por ello”.

Noskova se convirtió en la tercera mujer checa en cuatro años en conquistar el major sobre césped, después de Marketa Vondrousova en 2023 y Barbora Krejcikova en 2024.

Muchova y Noskova jugaron dobles juntas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminaron cuartas.

“Estoy muy contenta de que pudiera jugar mi primera final de Grand Slam contigo”, le dijo Noskova a Muchova durante su discurso de victoria. “Hicimos historia hoy. Creo que todos nuestros aficionados checos en casa están orgullosos de nosotras, así que sin importar el resultado de hoy creo que fue un buen día para las dos”.

Petra Kvitova, quien ganó Wimbledon en 2011 y 2014 , estuvo presente, al igual que la mejor jugadora nacida en Chequia de todas, Martina Navratilova — quien ganó un récord de nueve títulos individuales en el All England Club.

Navratilova observó desde el Palco Real, donde estaba sentada junto a Kate, la princesa de Gales, quien le entregó a Noskova el trofeo Venus Rosewater Dish.

Noskova se emocionó durante su discurso de victoria cuando mencionó a su madre, quien murió hace dos años.

“Definitivamente no estaría aquí sin ella, así que gracias”, dijo Noskova, quien luego miró hacia arriba y lanzó un beso al cielo.

Mientras Noskova hablaba de su difunta madre, Navratilova se secó las lágrimas.

Momentos antes, Muchova comenzó su discurso de subcampeona llamando a Noskova “mi ex amiga”.

“Es una broma, obviamente”, añadió rápidamente Muchova. “Eres muy joven y esta era tu primera final de un Grand Slam, y la forma en que lo manejaste… fue realmente increíble. Te lo mereces”.

Fue la segunda final de Grand Slam para Muchova, de 29 años, tras haber sido derrotada por Iga Swiatek en el Abierto de Francia de 2023.

En la final masculina del domingo, el número uno del mundo, Jannik Sinner, intentará defender su título ante el campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev.

Oportunidades desperdiciadas

Noskova lideraba 5-2 en el segundo set antes de perder cinco juegos seguidos para llevarlo a un tercero.

Cuando Noskova desperdició una oportunidad de sacarlo al servicio con 5-3 en el segundo, se colocó los dedos en ambos oídos para ahogar el ruido del público en el cambio de lado. Luego se cubrió la cabeza con una de las toallas rojo fresa de Wimbledon después de volver a perder su servicio para darle a Muchova una ventaja de 6-5 y una oportunidad para que su rival lo cerrara al servicio — lo cual Muchova hizo.

Es el segundo título sobre césped de Noskova en la temporada después de vencer a Jessica Pegula en la final del Abierto de Berlín hace tres semanas.

Pero, como mostró este partido, no ha sido todo sencillo. Noskova salvó un punto de partido en el tercer set de su partido de tercera ronda contra Sorana Cirstea.

Noskova, 12ª del ranking, subirá al número 7 — un nuevo mejor ranking de su carrera — cuando se publiquen las próximas clasificaciones el lunes.

Jana Novotna, una de las primeras entrenadoras de Noskova, también ganó Wimbledon (en 1998).

Ahora Noskova es la mujer más joven en ganar Wimbledon desde que Kvitova también tenía 21 años en 2011.

Y marca el segundo Grand Slam consecutivo ganado por una jugadora de 21 años o menos después de que Mirra Andreeva conquistó el Abierto de Francia a los 19 el mes pasado. Es la primera vez que eso sucede para Roland Garros y Wimbledon en el mismo año desde que Justine Henin y Serena Williams, respectivamente, conquistaron esos títulos en 2003.