Mickelson decide no participar en el Masters

ARCHIVO- Phil Mickelson camina en el green del hoyo 14 después de fallar un putt para birdie, durante la tercera ronda del torneo PGA Championship, en Ocean Course, el sábado 22 de mayo de 2021, en Kiawah Island. (AP Foto/David J. Phillip, Archivo)

ESTADOS UNIDOS.-El tres veces campeón del Masters, Phil Mickelson, que se ha alejado de la vista del público desde sus declaraciones incendiarias sobre la liga rival financiada por Arabia Saudí y el PGA Tour, ha decidido que no jugará este año el Augusta National.

El nombre de Mickelson ya no aparece en la lista de jugadores que se espera que compitan en el Masters y pasó a una sección al fondo titulada ‘campeones del pasado que no jugarán’.

El club confirmó que Mickelson ha notificado a Augusta Nacional que no participará en el torneo. El Masters se lleva a cabo del 7 al 10 de abril.

Será la primera vez que Mickelson no participa en el Masters desde 1994, cuando se estaba recuperando de una fractura en la pierna que sufrió mientras esquiaba.

Mickelson, quien el año pasado se convirtió en el campeón más viejo en un major cuando ganó el PGA Championship a los 50 años, estaba en el Saudi International cuando fue acusado por el PGA Tour en una entrevista publicada en Golf Digest de ‘avaricia odiosa’.

Dos semanas después, el escritor de golf y autor Alan Shipnuck publicó parte de la biografía de Mickelson, que arrojó más información sobre su relación con Greg Norman y la ‘Super Golf League’ financiada por Arabia Saudita.

Mickelson le dijo a Shipnuck que los saudíes que apoyan la liga eran unos tipos ‘que daban miedo’, utilizando una grosería.

También señaló que valía la pena meterse en la cama con los saudíes, a pesar de su historial contra los derechos humanos, si eso significaba tener la oportunidad de cambiar el PGA Tour.

‘Sabemos que ellos mataron a (columnista del Washington Post Jamal) Khashoggi y que tienen un historial horrible en derechos humanos. Ejecutan a personas por ser gay’, dijo. ‘Sabiendo todo eso, ¿Por qué si quiera lo considero? Porque es una oportunidad única en la vida de cambiar la forma en la que opera el PGA Tour’.

La entrevista se realizó en noviembre del año pasado, y Mickelson se disculpó por los comentarios que calificó como ‘imprudentes’. También dijo eran extraoficiales. Shipnuck señaló que no lo eran.