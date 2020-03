Mi cuerpo está luchando: Danna García

CIUDAD DE MÉXICO.-“Mi cuerpo está luchando. Cuesta respirar, hay dolor, pero pienso en positivo”, dijo Danna García, quien desde el lunes pasado dio positivo a la prueba del coronavirus.

Fue en un viaje a Madrid, realizado hace dos semanas, cuando la protagonista de Pasión de Gavilanes adquirió el virus.

“Estoy con signos vitales estables. Vigilando los pulmones. En reposo y buena actitud”, señaló en entrevista vía WhatsApp.

El viernes trascendió que Danna había sido trasladada al hospital porque presentaba una opresión en el pecho y tenía problemas para respirar.

La colombiana, quien se encuentra en la CDMX, informó que ya abandonó el nosocomio.

“Salí hoy (del hospital), porque no quiero estar ahí. Quiero estar en casa. Necesitan camillas para gente que llega y es lo correcto. Estoy siendo monitoreada desde aquí por la doctora”, destacó.

La salud de la actriz de 42 años ha evolucionado favorablemente, aunque sus pulmones siguen en observación.

Su esposo y su bebé no fueron con ella a Madrid.

“Tengo varias semanas sin verlos, es muy duro”, escribió desde su confinamiento.

Dijo que las cifras de enfermos que dan las autoridades no son ciertas.

“Es un tema sensible. Evidentemente, las cifras que se manejan no son reales, porque hasta que no regrese la prueba no eres parte de las cifras”.