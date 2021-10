Mi corazón está roto.-Alec Baldwin

CIUDAD DE MÉXICO .-Alec Baldwin aseguró estar en shock y sumamente triste por accidentalmente haber disparado a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de grabación de la película Rust.

«No hay palabras para expresar el shock y tristeza sobre el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y y admirada colega de muchos.

«Estoy completamente cooperando con la policía en sus investigaciones para describir cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciendo mi apoyo a él y a la familia. Mi corazón está roto por su esposo e hijo y todos los que conocían y querían a Halyna», publicó el actor.

El accidente se produjo mientras se filmó una escena en el Rancho Bonanza Creek, locación famosa para películas en Estados Unidos donde también se han grabado Cowboys & Aliens y Longmire.

Las patrullas se dirigieron al lugar del accidente al comienzo de la tarde, luego de recibir un pedido de emergencia.

Hutchins, de 42 años, fue transportada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde falleció, según la oficina del alguacil del condado de Santa Fe.

El deceso de Hutchins fue confirmado también por el Gremio Internacional de Cinematógrafos, Local 600.

La oficina del alguacil añadió en una misiva que tanto Hutchins como Joel Souza, director del largometraje, recibieron disparos cuando Baldwin, de 63 años, accionó el arma en una escena de tiroteo.

El diario The Santa Fe New Mexican reportó que Baldwin, de 63 años, fue visto llorando el jueves afuera de la comisaría, pero no se logró obtener de momento declaraciones del actor.

Existen dos tipos de balas, las reales (live round) y las de salva (blanck firing), las primeras son proyectiles a alta velocidad para causar daños mientras que las segundas sólo son los cartuchos, el dispararlas provoca humo y una explosión que simula un disparo real.

Sin embargo, las balas de salva también pueden herir fatalmente cuando se aprieta el gatillo, el papel o el parche de plástico se expulsa del cañón con suficiente fuerza que puede ser letal a corta distancia.

