México y Singapur fortalecen relación con nueva embajada y acuerdos clave

Claudia Sheinbaum y Tharman Shanmugaratnam pactaron una embajada singapurense en México y firmaron cartas para proteger arrecifes y reforzar cooperación en desarrollo, impulsando comercio, innovación y vínculos estratégicos

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, estrecha la mano de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el lunes 1 de diciembre de 2025. (Foto AP/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO.- México y Singapur se comprometieron el lunes a profundizar las relaciones con la instalación de una embajada del país asiático en la capital mexicana y la firma de dos cartas de intención para la recuperación de arrecifes y la cooperación para el desarrollo.

Así se acordó tras una reunión que sostuvo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el palacio de gobierno con su par de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien inició la víspera su primera visita oficial a México.

Sheinbaum afirmó que el viaje de Shanmugaratnam no solo fortalece la relación que se creó hace cincuenta años, sino que también “confirma la confianza mutua, la visión compartida y el compromiso de ambos gobiernos por ampliar los lazos políticos, económicos, culturales y de innovación”.

En el marco de la visita se firmaron dos cartas de intención para la protección de arrecifes y la cooperación para el desarrollo, indicó la presidenta sin ofrecer detalles.

Por su parte, el presidente singapurense anunció que a partir del próximo año su gobierno instalará una embajada en México, que será la primera en una nación de habla hispana y la segunda en un país latinoamericano después de la que abrió en 2012 en Brasil, y que dará paso a una “nueva era” en las relaciones.

“Nos reunimos en un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre”, dijo Shanmugaratnam al referirse de la transcendencia de su visita, y planteó que ante las circunstancias actuales “debemos desarrollar resiliencia” y “más oportunidades” de diversificación de las relaciones.

El mandatario recordó que el año pasado la relación comercial entre los dos países creció hasta 60%, en comparación con años anteriores, y ahora va más allá de los 2.000 millones de dólares en áreas claves como tecnología, logística y energía.