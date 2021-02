México rebasa 161 mil muertes

CD. DE MÉXICO.- México acumuló al corte de este 3 de febrero, 161 mil 240 muertes por Covid-19, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa).

En las últimas 24 horas, México sumó mil 707 muertes más, según los datos presentados por José Luis Alomía, director general de Epidemiología, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Vacuna de AstraZeneca, ¿no recomendable para mayores de 65 años? En consonancia con el registro digital de millones de adultos mayores para vacunarse contra el Covid-19 en México, un grupo de especialistas internacionales aseguró que el tratamiento inmunizante de AstraZeneca no debería aplicarse a personas con más de 65 años, ya que los estudios clínicos de la farmacéutica británica no contaron con la suficiente participación de este sector de la población, por lo que su administración no es recomendable.

Autoridades sanitarias españolas se unieron a la decisión del gobierno alemán, en torno a no recurrir a la vacuna de AstraZeneca, para distribuir entre los adultos mayores de sus regiones, ya que faltan datos que avalen su eficacia en este grupo vulnerable, al menos por el momento, ya que los voluntarios que formaron parte del ensayo, y que oscilaban en este rango de edad, fueron escasos.