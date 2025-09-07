México empata sin goles ante Japón en partido de preparación para el Mundial

México continuará su preparación para el Mundial el martes, cuando enfrente a Corea del Sur

Hirving "Chucky" Lozano, de la selección de México, disputa un centro con Hiroki Sekine, de Japón, en el duelo amistoso disputado el sábado 6 de septiembre de 2025 en Oakland (AP Foto/Jeff Chiu)

Hirving "Chucky" Lozano, de la selección de México, disputa un centro con Hiroki Sekine, de Japón, en el duelo amistoso disputado el sábado 6 de septiembre de 2025 en Oakland (AP Foto/Jeff Chiu)

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — En un deslucido encuentro de fogueo para el Mundial del que será coanfitrión el año próximo, México empató el sábado 0-0 ante un Japón que generó las mejores oportunidades de gol pero no estuvo certero para reflejarlas en el marcador.

México continuará su preparación para el Mundial el martes, cuando enfrente a Corea del Sur en su segundo encuentro de esta fecha de partidos internacionales de la FIFA. En octubre chocará con Colombia en Arlington, Texas, y con Ecuador, en Guadalajara.

Japón enfrentará a Estados Unidos en su segundo duelo de la gira por Norteamérica. También el sábado, la selección estadounidense cayó por 2-0 ante los surcoreanos.

El encuentro ante los japoneses resultó costoso para los dirigidos por Javier Aguirre, que perdieron por lesión al volante Edson Álvarez durante el primer tiempo. El equipo no ha revelado la gravedad de la lesión.

Japón dominó en el arranque del encuentro y generó un par de jugadas peligrosas en los primeros 15 minutos, incluyendo un disparo de Takefusa Kubo a los 10, que fue rechazado con apuros por Luis Malagón.

México emparejó las acciones después de la primera media hora, pero volvió a padecer con la falta de profundidad en el último tercio, un mal que lo ha aquejado desde Liga de Naciones y la Copa Oro. En ese último certamen logró coronarse pese a la falta de ideas ofensivas.

En el arranque del complemento, a los 47, los asiáticos volvieron a tocar a puerta con un tiro dentro del área por parte de Ayase Aueda. Malagón volvió a estar atento para desviar la pelota a tiro de esquina.

México realizó su primer disparo a portería a los 53 con un intento de Roberto Alvarado que se fue por encima del travesaño.

El Tri se aproximó de nuevo a los 67 con un remate de cabeza de Erick Lira que fue rechazado con problemas por el portero Zion Suzuki.

México cerró el partido dominando y volvió a acercarse con un tiro de Germán Berterame, ligeramente desviado a los 86.

El conjunto mexicano acabó con 10 hombres, por la tarjeta roja directa a César Montes tras cortar una oportunidad manifiesta de gol de los japoneses. El cartón amarillo mostrado inicialmente se cambió de color tras la consulta del VAR.