Ganan en Texas y Missouri el segundo mayor premio histórico de Powerball

Una tienda vende boletos de lotería en Hawthorne, California, el 5 de septiembre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

DES MOINES, Iowa.- Jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron el premio mayor de casi 1.800 millones de dólares el sábado, superando las probabilidades astronómicas para poner fin a tres meses en que esa lotería no contó con un gran ganador.

Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el número de Powerball siendo 17.

El boleto ganador en Texas se vendió en una tienda de conveniencia-gasolinera en Fredericksburg, según la Lotería de Texas.

El premio de 1.787 millones de dólares, que fue el segundo mayor bote de lotería en la historia de Estados Unidos, siguió a 41 sorteos consecutivos en los que nadie coincidió con los seis números. El último sorteo con un ganador del bote ocurrió el 31 de mayo.

Las ínfimas probabilidades de ganar un Powerball — de uno en 292,2 millones — están diseñadas para generar grandes botes, con premios que crecen a medida que se acumulan cuando nadie gana. Los funcionarios de la lotería señalan que las probabilidades son mucho mejores para los muchos premios menores del juego. Hay tres sorteos cada semana.

Cada poseedor de un boleto tendrá la opción entre un premio anualizado de 893,5 millones de dólares o un pago único de 410,3 millones de dólares. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si un ganador selecciona la opción de anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5 por ciento cada año. Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares, y se venden en 45 estados más Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.