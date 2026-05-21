México descarta riesgo por norma que exige a bancos de EU revisar estatus migratorio de clientes

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el jueves que no ve “mayor riesgo” para los migrantes mexicanos que envían remesas tras la decisión de Washington de obligar a los bancos estadounidenses a examinar la ciudadanía de sus clientes en un nuevo esfuerzo por endurecer los controles de quienes viven en ese país sin autorización.

Sheinbaum dijo en su habitual conferencia matutina que la Secretaría de Hacienda y el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, están revisando la orden ejecutiva que emitió esta semana el presidente Donald Trump y que tras el análisis conversarán sobre el tema con el Departamento del Tesoro.

Durante 2025 México recibió 64.000 millones de dólares en remesas, una de sus principales fuentes de ingresos, que el año pasado cayeron un 4,6% anual afectadas en parte por los fuertes controles migratorios que impuso Trump.

“Hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis”, señaló la mandataria al ser preguntada sobre la nueva medida de Washington.

Al abundar en el tema Sheinbaum detalló que de los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos “la gran mayoría tienen papeles” y que aproximadamente 10% no poseen documentos migratorios, pero muchos llevan una década viviendo en ese país.

La orden ejecutiva de Trump exige a los reguladores bancarios y departamentos del gobierno buscar indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito. En la regulación se prevé que los bancos podrían enfrentar riesgos crediticios si uno de sus clientes fuera deportado y ya no pudiera reembolsar algún préstamo.

Sheinbaum sostuvo que la medida “tiene que ver con una visión del gobierno de los Estados Unidos con la que no coincidimos” y reiteró que los connacionales que viven en el país vecino “ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos”.

La presidenta informó que tras el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de Trump, el paso de migrantes desde México hacia Estados Unidos ha caído 97,5%.