OMS: ébola en el Congo es “riesgo muy alto” a nivel nacional

Personal médico traslada a un paciente con ébola a un centro de tratamiento, el jueves 21 de mayo de 2026, en Rwampara, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa)

Personal médico traslada a un paciente con ébola a un centro de tratamiento, el jueves 21 de mayo de 2026, en Rwampara, República Democrática del Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa)

GINEBRA (AP) — El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró el viernes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se está “propagando rápidamente” y ahora supone un riesgo “muy alto” a nivel nacional.

Adhanom manifestó que la agencia de salud de la ONU estaba elevando a “muy alto” su evaluación del riesgo en el Congo, que anteriormente se consideraba alto. El riesgo de propagación regional sigue siendo alto y bajo a nivel mundial, dijo a los periodistas.

Indicó que se han confirmado 82 casos en la República Democrática del Congo, con siete muertes confirmadas, “pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor”.

Adhanom agregó que ahora hay casi 750 presuntos casos y 177 muertes supuestamente causadas por el virus. La situación en la vecina Uganda es “estable”, con dos casos confirmados en personas que habían viajado desde el Congo, y una muerte.