EU habla de “ligeros avances” en diálogo con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una cumbre de ministros de Relacioens Exteriores de la OTAN, el 22 de mayo de 2026, en Helsingborg, Suecia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, foto compartida)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una cumbre de ministros de Relacioens Exteriores de la OTAN, el 22 de mayo de 2026, en Helsingborg, Suecia. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, foto compartida)

TEL AVIV, Israel (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó el viernes que se habían producido “ligeros avances” durante las conversaciones con Irán, en medio de la incertidumbre sobre si se alcanzará un acuerdo o se reanudará la guerra.

Las declaraciones de Rubio se produjeron días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que estaba aplazando un ataque militar contra la República Islámica porque había “negociaciones serias” en marcha. Durante semanas, Trump ha amenazado con que el alto el fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Teherán no llega a un acuerdo, con parámetros cambiantes para concretar dicho pacto.

Rubio habló antes de una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, donde se espera que la alianza militar debata qué papel podría desempeñar para ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz una vez que termine la guerra.

El mandatario estadounidense apuntó que no quería exagerar los avances y señaló que había habido “un pequeño movimiento y eso es bueno”. Indicó que las conversaciones seguían en curso. Aun así, en las últimas semanas se han repetido los anuncios de avances, pero no se ha sellado ningún pacto.

Trump ha fijado plazos para Teherán en repetidas ocasiones y luego se ha echado atrás. Pero en el pasado también aseveró que aplazaría una acción militar para permitir que la continuidad de las conversaciones, solo para dar marcha atrás luego y lanzar ataques. Eso fue lo que ocurrió al inicio de la guerra, a finales de febrero, cuando ordenó ataques poco después de indicar que dejaría que el diálogo siguiera su curso.

Trump afirmó que canceló los ataques esta semana a Irán a petición de aliados en Oriente Medio, incluidos los líderes de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que han sido blanco de ataques por parte de Teherán y de milicias aliadas.

Pero la decisión del presidente de dar una oportunidad a las conversaciones provocó tensiones esta semana con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa dijo el jueves que Trump y Netanyahu mantuvieron una conversación telefónica “dramática” sobre el estado de las negociaciones con Irán el martes, y que Israel está molesto con los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo con la República Islámica.

Trump dijo después a reporteros que Netanyahu “hará lo que yo quiera que haga”.

Estos comentarios están entre las primeras muestras públicas de distanciamiento entre los líderes desde que lanzaron la guerra en febrero.

Esfuerzos de mediación continúan, pero hay puntos de fricción

Pakistán dijo el viernes que su ministro del Interior viajó a Teherán dos veces esta semana para reunirse con altos cargos como parte de los esfuerzos para aliviar las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

En una conferencia de prensa semanal en la capital, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Tahir Andrabi, dijo que el liderazgo político y militar de Pakistán estaba trabajando para promover la paz y que las dos visitas del ministro eran una prueba de ello.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, viajará a Beijing el sábado por invitación de China, para una visita de cuatro días, agregó el vocero, que apuntó que se espera que los esfuerzos de mediación de Islamabad formen parte de la agenda.

Aun así, sigue habiendo importantes puntos de fricción.

Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el envío de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo. Estados Unidos bloquea a su vez los puertos iraníes y ha desviado 85 buques comerciales entre mediados de abril y el lunes, informó el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en redes sociales.

Washington e Israel han dicho que Teherán no podrá tener nunca un arma nuclear. Aunque se dijo que Irán incluiría algunas concesiones nucleares, Trump ha afirmado que quiere sacar del país el uranio altamente enriquecido e impedir que desarrolle armas atómicas. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Funcionarios: Arabia Saudí y Emiratos atacaron Irán por separado

Dos funcionarios regionales y un diplomático occidental dijeron a The Associated Press que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos lanzaron, por separado, múltiples ataques contra Irán y milicias chiíes respaldadas por el país en Irak durante la guerra. Un oficial militar israelí con conocimiento de la situación también confirmó que Emiratos atacó de forma proactiva la República Islámica al menos una vez.

Todos hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado de la información.

Los funcionarios regionales apuntaron que los ataques a Irán tuvieron como objetivo instalaciones militares, incluyendo lanzadores de misiles y drones, pertenecientes en su mayoría a la Guardia Revolucionaria.

Uno de esos funcionarios regionales aseveró que los ataques de Arabia Saudí apuntaron a escondites de milicias iraquíes, principalmente Kataib Hezbollah, después de que Riad evaluara que la mayoría de los ataques con drones contra su territorio procedían del vecino Irak. Según dijo, el país informó repetidamente a Bagdad sobre los ataques originados en Irak antes de decidirse a atacar.

El diplomático occidental y uno de los funcionarios regionales contaron que Emiratos había impulsado una respuesta militar colectiva de los países árabes del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra.

Al ser consultados, Emiratos se remitió a una declaración del 16 de mayo de su Ministerio de Exteriores en la que se afirma que “todas las medidas adoptadas por Emiratos Árabes Unidos han estado dentro del marco de acciones defensivas destinadas a proteger su soberanía, a los civiles y a la infraestructura vital, en consonancia con el derecho legítimo del país a salvaguardar su seguridad nacional y mantener su estabilidad”. Arabia Saudí no respondió a una solicitud de comentarios.

Irán tampoco ha abordado públicamente el hecho de haber sido objetivo de esas dos naciones.

Tras las denuncias de que las operaciones contra Arabia Saudí y Emiratos se habían lanzado desde territorio iraquí, el primer ministro del país ordenó una investigación. El gobierno de Bagdad no respondió a solicitudes de comentarios.