Messi anota pero Inter Miami cae ante Nashville y habrá tercer partido en playoffs de la MLS

Nashville se impuso 2-1 con goles de Surridge y Bauer; el tanto de Messi no evitó el empate en la serie que se definirá el 8 de noviembre

El argentino Lionel Messi estira la mano hacia un aficionado que fue detenido por invadir la cancha durante un partido de playoffs ante Nashville, el sábado 1 de noviembre de 2025 (AP Foto/George Walker IV)

NASHVILLE, Tennessee.- Lionel Messi anotó un gol en el ocaso del encuentro, lo que no pudo evitar el triunfo obtenido el sábado por Nashville, 2-1 ante el Inter Miami, para extender la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS a un tercer y decisivo partido.

Los equipos se enfrentarán en Fort Lauderdale el 8 de noviembre.

Nashville, que fue sexto de la Conferencia Este en la campaña regular, no ganaba un encuentro de playoffs desde 2021, cuando se impuso 2-1 sobre Orlando, también en la primera ronda. La victoria del sábado también fue la primera de Nashville sobre Miami desde el 17 de mayo de 2023, otro duelo saldado con un 2-1.

Sam Surridge abrió el marcador en el noveno minuto, con un penal en el que engañó al arquero estadounidense-argentino Rocco Ríos, quien se venció al costado equivocado.

Nashville volvió a marcar antes del descanso, cuando Josh Bauer alcanzó el tiro de esquina cobrado por Hany Mukhtar a los 45.

Inter Miami, que fue tercero del Este, puso las cosas interesantes a los 90, cuando Messi anotó su sexto gol en tres partidos contra Nashville.

El ganador del tercer duelo se enfrentará a Cincinnati (2do) o al Crew de Columbus (7mo) en las semifinales de conferencia. Cincinnati ganó el primer compromiso de esa serie.

Tai Baribo anota 2, Union barre serie ante Fire

Tai Baribo anotó dos goles tempranos y el Union de Filadelfia aplastó el sábado 3-0 al Fire de Chicago para barrer la serie de primera ronda de los playoffs de la MLS.

Filadelfia, que fue líder de la Conferencia Este en la temporada regular, recibirá a Charlotte, que fue cuarto, o a New York City FC, que se ubicó quinto, en las semifinales de conferencia a un solo partido.

Baribo despojó del balón al portero Jeff Gal, quien comenzó en lugar del lesionado Chris Brady y cometió un craso error en el borde del área. Tras el hurto, el israelí tocó de primera el balón a un arco completamente desguarnecido para abrir el marcador en el sexto minuto.

Luego, a los 16, un cabezazo de Wagner frente a la portería tras un pase de Kai Wagner puso el marcador 2-0.

Bruno Damiani le dio al Union una ventaja de 3-0 a los 35. Milan Iloski bloqueó un intento fallido de despeje de Gal, quien hizo su octava aparición de 2025, —séptima como titular.

Damiani remató de primera desde el centro del área.

Filadelfia, que se llevó el primer partido de la serie en penales (4-2), ha ganado cuatro compromisos seguidos contra Chicago.

Kahlina ataja penal decisivo y Charlotte obliga a 3er partido contra NYCFC

Kristijan Kahlina logró la atajada decisiva a un tiro del argentino Agustín Ojeda en una tanda que requirió de ocho penales por equipo para definirse, y Charlotte obligó a un tercer y decisivo partido, al imponerse 7-6 sobre NYCFC, después de que los equipos empataron sin goles en el tiempo regular.

Charlotte recibirá a NYCFC el viernes por un lugar en las semifinales de la Conferencia Este, donde espera el Union.

NYCFC tenía el control de la tanda después de anotar sus tres primeros penales. El argentino Julián Fernández falló en el cuarto intento.

Charlotte convirtió sus últimos seis tiros después de que el disparo de Ashley Westwood en la segunda ronda fue desviado por Matt Freese.

El defensor de Charlotte, Nathan Byrne, envió tranquilamente un disparo por el centro para el último gol de Charlotte, que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en el Yankee Stadium.

Kahlina, portero del año, también ganó una tanda de penales en el segundo duelo de la serie de playoffs de primera ronda del año pasado, entre Charlotte y Orlando, para forzar un encuentro decisivo.

NYCFC ganó el martes el primer partido de la serie al mejor de tres por 1-0.