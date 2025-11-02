Explosión de Waldo’s en Hermosillo deja saldo de 22 personas muertas

Reportes señalan que entre los afectados hay ocho menores de edad y dos mujeres embarazadas

Hermosillo.- Una tienda de conveniencia Waldo’s ubicada en Hermosillo, Sonora, se incendió, dejando un saldo de 22 personas fallecidas, de acuerdo con información preliminar de la Cruz Roja, y una decena de heridos.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas. La mayoría de los afectados fueron trabajadores del primer sector, a quienes se trasladó de emergencia para recibir atención médica.

Testigos afirman que antes de que comenzara el incendio se registró una falla en la energía eléctrica de viviendas y en el establecimiento comercial, ubicado en las calles Doctor Noriega y Matamoros.

Así se vivió el momento tras la explosión de la tienda Waldos, en el Centro de Hermosillo. Ciudadanos buscaban la manera de abrirle el paso a la unidad de Bomberos para que llegara al lugar del incendio. pic.twitter.com/p9yiqHW0KA — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) November 2, 2025

El gobierno de la entidad descartó que la explosión se haya tratado de un atentado “o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles”, según apuntan en un comunicado.

La investigación inicial señala dos posibles versiones del siniestro: la explosión de un automóvil en el perímetro de la tienda, y una falla en el sistema eléctrico del recinto. No obstante, la Fiscalía estatal emitirá la causa oficial del incidente.

Juan Francisco Mata Ortega, jefe de bomberos de Hermosillo, informó que se realizaron “labores de rescate y salvamento” en la tienda. Asimismo, informó que otros establecimientos también fueron afectados por las llamas; sin embargo, solo hay daños estructurales en la tienda Waldo’s.

La coordinadora estatal del IMSS Bienestar Sonora, Gabriela Nucamendi, dio a conocer que personal de emergencias acudió al sitio para brindar la atención correspondiente a las víctimas.

De acuerdo con la funcionaria, al momento hay dos personas lesionadas internadas en el IMSS Bienestar Sonora. Se trata de Juan Manuel Castillo Lugo y Concepción Morada Cervantes, quienes fueron estabilizados.

Autoridades reaccionan a incidente

El gobernador de Sonora, Alfonzo Durazo, expresó sus condolencias a las víctimas y seres queridos, y declaró que recibirán la atención necesaria.

“He instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes. Seguiremos informando en las siguientes horas”, declaró a través de su cuenta en X.

Por su parte, el presidente municipal, Antonio Astiazarán, indicó que las autoridades locales trabajan en coordinación con todos los niveles de gobierno para atender oportunamente la situación.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum extendió condolencias y mencionó que estableció contacto con el mandatario estatal para “apoyar en lo que se necesite”.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo”, puede leerse en un comunicado de X.

“Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”.

