Mejora Municipio calidad de vida de familias neolaredenses con obras de infraestructura social

Familias de las colonias La Fe, Villas de la Fe y Unidad Nacional hoy disfrutan de espacios renovados

Nuevo Laredo, Tam.- La transformación de Nuevo Laredo avanza, gracias al compromiso del Gobierno Municipal, familias de las colonias La Fe, Villas de la Fe y Unidad Nacional hoy disfrutan de espacios renovados, calles más seguras e infraestructura que mejora su calidad de vida, con la entrega de nuevas obras que fortalecen el desarrollo urbano y social del sector poniente de la ciudad.

La rehabilitación del área recreativa ubicada en Bulevar Tula entre Lauro del Villar y Eva Sámano, en la colonia La Fe, representó una inversión de 791 mil 165 pesos con una superficie de 3 mil 500 metros cuadrados, beneficiando directamente a mil 206 habitantes.

Durante la entrega, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que estas acciones son muestra del compromiso de su gobierno con el bienestar y la dignidad de las familias neolaredenses.

“Cada obra que entregamos representa un paso más hacia la ciudad moderna, segura y con oportunidades que todos merecemos. Seguiremos trabajando para que ningún sector se quede atrás, porque nuestro objetivo es que cada familia viva mejor y con orgullo en su colonia”, afirmó la presidenta municipal.

También se entregaron otras obras complementarias que fortalecen la infraestructura urbana del poniente de la ciudad como la construcción de Banquetas Etapa 1 por Eva Sámano entre Villagrán y Tula, en la colonia Villas de la Fe, con una inversión de 601 mil 238 pesos y una superficie de 522 metros cuadrados, la construcción de Banquetas por Coahuila entre Carmen Galván de Garza y Prolongación Viena, en la colonia Unidad Nacional, con una inversión de 155 mil 738 pesos y la construcción de Drenaje Pluvial en Bulevar Anáhuac entre Albania y Carmen Galván de Garza, también en la colonia Unidad Nacional, con inversión de 327 mil 656 pesos.

En conjunto, las obras suman una inversión total de un millón 875 mil 797 pesos y benefician de forma directa e indirecta a más de 25 mil ciudadanos de las colonias La Fe, Villas de la Fe y Unidad Nacional.

Estas acciones se suman a una amplia serie de obras realizadas en los últimos tres años dentro de estas colonias, entre las que destacan recarpeteos, alumbrado público, rehabilitación de espacios recreativos, impermeabilización de escuelas, construcción de colectores pluviales y mejora de vialidades, consolidando un desarrollo urbano ordenado y sustentable.

Con una administración comprometida con el bienestar social y la modernización de la ciudad, el Gobierno de Carmen Lilia Canturosas continúa cumpliendo su palabra de transformar Nuevo Laredo con obras que elevan la calidad de vida de todas y todos.