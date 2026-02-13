Medida de inflación en EU cae a mínimo de casi cinco años

WASHINGTON (AP) — Una medida clave de la inflación cayó el mes pasado a un nivel cercano al mínimo de casi cinco años, ya que se desaceleró el crecimiento de los precios de los alquileres de apartamentos y bajaron los precios de la gasolina, lo que ofrece cierto alivio a los estadounidenses que lidian con los fuertes aumentos de costos de los últimos cinco años.

La inflación bajó a 2,4% en enero en comparación con un año antes, frente a 2,7% en diciembre y no muy lejos del objetivo de 2% de la Reserva Federal. Los precios subyacentes, que excluyen las categorías volátiles de alimentos y energía, subieron apenas 2,5% en enero respecto de hace un año, por debajo de 2,6% el mes anterior y el incremento más pequeño desde marzo de 2021.

El informe del viernes sugiere que la inflación podría estar enfriándose, pero llega después de que el costo de los alimentos, la gasolina y los alquileres de apartamentos se disparara tras la pandemia, con los precios al consumidor alrededor de 25% más altos que hace cinco años. El aumento en una gama tan amplia de costos ha mantenido la inflación, un tema que influyó en la elección presidencial más reciente de Estados Unidos, al frente y en el centro como un tema político.

Y en términos mensuales, los precios al consumidor subieron 0,2% en enero respecto de diciembre, mientras que los precios subyacentes aumentaron 0,3%. La inflación subyacente se vio contenida por una fuerte caída en el precio de los autos usados, que bajaron 1,8% solo en enero respecto de diciembre.

Los precios de la gasolina bajaron 3,2% el mes pasado, la tercera caída en los últimos cuatro meses, y han disminuido 7,5% respecto de hace un año. Los precios de los comestibles aumentaron 0,2% en enero, después de un gran aumento de 0,6% en diciembre, y han subido 2,1% respecto de hace un año.

Los aranceles del presidente Donald Trump han elevado el costo de algunos bienes, como muebles, herramientas y autopartes, pero esos impactos podrían desvanecerse más adelante este año. La inflación del mes pasado de 2,4% fue la más baja desde mayo pasado, justo antes de que entraran en vigor muchos aranceles.

Un estudio publicado el jueves por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York encontró que las empresas y los consumidores estadounidenses están pagando casi 90% de los costos de los aranceles, haciéndose eco de hallazgos similares en estudios de Harvard y otros economistas.

Muchas empresas podrían trasladar más de esos costos a sus clientes en los próximos meses, advierten los economistas, lo que podría mantener elevada la inflación.

Los precios de los alquileres y el costo de ser propietario de una vivienda, que representan un tercio del índice de inflación, subieron apenas 0,2% en diciembre, mientras que los alquileres aumentaron solo 2,8% respecto de hace un año. Eso es mucho más bajo que durante la pandemia: los alquileres subieron más de 8% en 2022.

Aun así, las cifras de alquileres se vieron distorsionadas por el cierre del gobierno durante seis semanas en octubre, que interrumpió la recopilación de datos del Departamento de Trabajo. El gobierno incorporó cifras estimadas para octubre que, según los economistas, han reducido artificialmente algunos de los costos de la vivienda.

Algunos artículos sí se encarecieron el mes pasado. Los costos de la ropa subieron 0,3% en enero respecto del mes anterior, y han aumentado 1,7% respecto de hace un año. Las tarifas aéreas se dispararon 6,5% solo el mes pasado, aunque han subido un menor 2,2% en comparación con hace un año. Las suscripciones de música se dispararon 4,5% en enero y son 7,8% más altas que hace un año.

Si la inflación se acerca al objetivo de 2% de la Reserva Federal, podría permitir que el banco central recorte más este año su tasa clave de interés a corto plazo, como Trump ha exigido . Los altos costos de endeudamiento para rubros como hipotecas y préstamos para automóviles también han contribuido a la percepción de que muchos artículos de alto precio siguen estando fuera del alcance de muchos compradores.

Los mercados estadounidenses revirtieron de inmediato su rumbo temprano el viernes y los futuros pasaron a terreno positivo. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años, que influye fuertemente en las tasas hipotecarias, disminuyó ante la expectativa de que una inflación más baja permitirá que la Fed recorte las tasas.

La inflación se disparó a 9,1% en 2022, ya que el gasto de los consumidores se elevó al mismo tiempo que las cadenas de suministro se atascaron a raíz de la pandemia. Empezó a bajar en 2023, pero se estabilizó en torno a 3% a mediados de 2024 y se mantuvo elevada el año pasado.

La inflación se moderó un poco este otoño, aunque parte de eso reflejó las interrupciones del cierre del gobierno durante seis semanas en octubre. El cierre alteró la recopilación de datos del gobierno y llevó a que se estimaran en noviembre los cambios de precios de la vivienda, lo que, según la mayoría de los economistas, redujo artificialmente la inflación ese mes.

Al mismo tiempo, las medidas del crecimiento salarial han disminuido en el último año aproximadamente, a medida que la contratación se desplomó. Con las empresas reacias a sumar empleos, los trabajadores no tienen tanta capacidad de negociación para exigir aumentos. Incrementos salariales más pequeños pueden reducir las presiones inflacionarias, ya que las empresas a menudo suben los precios para compensar salarios más altos.

Un crecimiento salarial más moderado es una de las principales razones por las que muchos economistas esperan que la inflación siga cediendo este año.

“No esperamos en absoluto que la inflación vuelva a repuntar”, estimó Luke Tilley, economista jefe de Wilmington Trust.

Muchas empresas todavía están absorbiendo algunos costos de los aranceles, y los economistas prevén que podrían subir más los precios en los próximos meses para compensar esos gastos adicionales. Aun así, la mayoría pronostica que la inflación disminuirá más en la segunda mitad del año y caerá más cerca del objetivo de 2% de la Fed para finales de 2026.