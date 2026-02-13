“Wuthering Heights” de Emerald Fennell es audaz, pero superficial

No sorprende que la cineasta Emerald Fennell, que siente un interés particular por impactar y provocar a su público, se sintiera atraída por “Wuthering Heights” (“Cumbres borrascosas”), de Emily Brontë. Es una novela que ha desconcertado a la crítica desde el principio, y ya en 1848 hubo quien la denunció por su “depravación vulgar y horrores antinaturales”. Casi 179 años después de su publicación, “Wuthering Heights” quizá haya sido reevaluada como un clásico, pero sigue acechando con esa “salvaje y malvada descarriada” Catherine Earnshaw y su relación tumultuosa con Heathcliff, el de la “ferocidad semicivilizada”.

No se trata solo de los adolescentes con un amor imposible, a su alrededor giran cuestiones de clase, raza, propiedad, educación, herencia, deseo, venganza, trauma y el clima miserable de los páramos de Yorkshire.

Las adaptaciones se han tomado diversas licencias con la historia de Brontë, recortando personajes y puntos de la trama en intentos vanos por condensar y domesticar su salvajismo y su obstinada amoralidad. Un póster de la película de 1920 tenía el eslogan “La tremenda historia de odio de Emily Brontë”. Más de un siglo después, se vende como una gran historia de amor, pero ya saben, con un guiño. Esto es amor (si es que se le quiere llamar así) del tipo tortuoso, tóxico y obsesivo.

En un noble intento por hacer algo distinto, Fennell decidió hacer una película que capturara cómo la hizo sentir “Wuthering Heights” la primera vez que la leyó, a los 14 años. Es un experimento embriagador: una interpretación desafiante y abiertamente antiacadémica que permite que Catherine (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi) por fin hagan algo con todo ese deseo reprimido. Esas comillas en el título prometen que esto no es, en absoluto, el libro de Brontë.

Fennell reduce su historia a un relato más simplista sobre el odio y sus ondas contaminantes. La película comienza con un ahorcamiento que deja a la joven Cathy (Charlotte Mellington) francamente extasiada, pero quizá solo sea producto de su entorno: su padre (Martin Clunes) es un borracho abusivo y sin afecto, y su hogar es destartalado, frío y se deteriora bajo deudas crecientes y condiciones duras. Sus únicos compañeros son, en esencia, empleados: una criada, Nelly (Vy Nguyen de niña y Hong Chau de adulta), y Heathcliff (Owen Cooper), a quien ella reclama como su mascota. Aquí no hay miembros de los Hindley ni de los Hareton.

La miserable forma de vida de los Earnshaw contrasta de manera tajante con la de sus vecinos más felices y amables, los Linton, que habitan la pulcramente cuidada Thrushcross Grange. Su casa está a distancia a pie de Wuthering Heights (las Cumbres Borrascosas) y, sin embargo, en un valle resguardado, parece estar a mundos de distancia. Como en el libro, Cathy decide negar a su corazón la promesa de una vida cómoda con Edgar Linton. Heathcliff oye a Cathy decir que casarse con él la degradaría, y desaparece durante años, solo para reaparecer rico y con la venganza —y un poco de bondage ligero— en la cabeza. Cuando vuelven a encontrarse, su dinámica se siente como “Wuthering Heights” pasada por el filtro de “Cruel Intentions” (“Juegos sexuales”).

En estos tiempos de privación sexual en el cine, si lo que buscan es un poco de fetichismo de corsés, juegos de poder y el magnetismo ardiente de dos australianos genéticamente bendecidos, “Wuthering Heights” podría satisfacer ese antojo de pantalla grande. Hay innumerables placeres en la audaz y absurda pompa y en las maquinaciones diabólicas. El sentido del ritmo cómico de Alison Oliver como la ingenua y asustadiza Isabella Linton es un deleite particular. Con el público adecuado, podría ser una noche divertida en el cine.

Sin embargo, pese a todos los grandes golpes de efecto, “Wuthering Heights” de Fennell termina siendo algo extrañamente superficial y tosco: fan fiction estridente y estilizada, con el alcance y el presupuesto de una épica hollywoodense a la antigua.

Como Heathcliff, Elordi es sin duda taciturno, eficazmente apasionado y sorprendentemente respetuoso del consentimiento, aunque cuesta aceptar la idea de que pudiera levantar a una mujer adulta tirando del cordón del corsé, por tentadora que sea esa posibilidad. Pero para un personaje famoso por su rabia, hay poco de esa ferocidad primitiva que él mostró tan bien, entre todas esas prótesis, en “Frankenstein”. Como actor, resultó más inquietantemente tóxico como Elvis en “Priscilla” de Sofia Coppola,

Este Heathcliff está, en su mayor parte, para añorar, proteger y castigar a Cathy. Fennell elimina por completo el componente racial de la otredad de Heathcliff al elegir a Shazad Latif como Edgar Linton. En cambio, Heathcliff es solo un huérfano de Liverpool con resentimiento a cuestas.

Robbie interpreta su papel como una especie de Scarlett O’Hara gótica: egoísta, vanidosa, rencorosa y aburrida. Sus momentos más interesantes son aquellos en los que se ve desconcertada por impulsos que no termina de comprender. Es lo único que parece no poder controlar ni manipular.

También hay una artificialidad deliberada en la película, especialmente en la Grange. La diseñadora de vestuario Jacqueline Durran no se ató a ningún periodo específico y recurrió a todo tipo de inspiraciones para crear los looks, incluidos melodramas de plató de los años 50. El diseño de producción también es un poco absurdo: el dormitorio de Catherine ha sido pintado para que combine con el color de su piel (lunares y venas incluidos). No es algo desagradable de mirar, pero como apoyo narrativo, las elecciones surrealistas y de pop art a menudo distraen más de lo que aportan. ¿Es algo bueno que el público se pregunte por qué Catherine lleva un vestido de celofán en su noche de bodas? ¿Si esa falda roja es de látex? ¿O por qué hay tantas manos blancas adornando la chimenea?

Una inclinación por la provocación puso a Fennell en el mapa con “Promising Young Woman” (“Hermosa Venganza”), un relato de venganza coloridamente subversivo. Puede que “Saltburn” haya perdido el rumbo entre tanto desenfreno jubiloso, pero por lo general hay al menos una justificación, aunque sea laxa, para todo lo que ella decide mostrar, incluso un trepador social que sorbe de una bañera.

A su manera, desordenada, pero culta, explora la capacidad humana para la vulgaridad y, a su vez, empuja al público masivo al borde, hacia una zona de entretenimiento y vergüenza a veces tentadora, a veces agotadora. Uno podría sospechar que “complacer al público” sería el mayor insulto que se le podría lanzar a sus películas; aun así, el público parece, bueno, devorarlas con gusto. “Wuthering Heights” también podría tocar una fibra sensible.

Está claro que a Fennell le rondan muchísimas ideas, lo cual encaja con una historia como “Wuthering Heights”. Y, sin embargo, como experiencia de visionado, es un banquete poco nutritivo, ni lo bastante peligroso ni lo bastante ardiente.

“Wuthering Heights”, un estreno de Warner Bros., tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por “contenido sexual, violento y diálogos”. Duración: 136 minutos. Dos estrellas de cuatro.