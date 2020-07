Me siento mexicana: Livia Brito

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Livia Brito finalmente dio la cara y explicó, en un video que subió a su red social, sobre el altercado que tuvo con un fotógrafo en las playas de Cancún, cuando éste intentó fotografiarla.

“Me disculpo con los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente.

“Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento”, dijo Brito en el clip.

A principios de julio el fotógrafo Ernesto Zepeda aseguró que Livia y su novio, Mariano Martínez, lo agredieron cuando se dieron cuenta que los estaba fotografiando.

“Livia llegó inmediatamente a gritarme: ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo, llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”, contó Zepeda a un programa de televisión.

Descripción, que según la actriz no corresponde, porque explica que primero dialogó con él e incluso le pidió que las borrara en varias ocasiones.

“Al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era se produjo una discusión y reaccioné impulsivamente con una cachetada”, dijo la cubana, quien fue demandada por robo y lesiones.

Brito también desmintió que haya dicho que estaba “harta de los mexicanos”, en un arranque de furia.

“Mi sentir ante México y lo que considero mi gente es de profundo agradecimiento, son parte de mi identidad y la de mi familia. Les debo toda mi carrera, solo tengo palabras de gratitud para mi País porque así lo considero, llevo más de 20 años en él, aquí crecí, aquí estudié, aquí me crié y me siento mexicana”, añadió.

En otro video que compartió la actriz, su abogado Roberto Carlos Morales, aseguró que lo declarado por el fotógrafo en medios de comunicación difiere con lo asentado en el expediente de la investigación, además de que los objetos del fotógrafo fueron localizados y pueden ser reclamados en cualquier momento.