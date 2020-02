Mayores de 40 años piden oportunidades de empleo

NUEVO LAREDO, TAM.- Este día en la Primer Feria del Empleo Industria y Comercio, varias personas de edad avanzada, no encontraron empleo.

César Bustos Cruz, de 49 años de edad y con secundaria terminada de oficio monitorista, buscaba empleo en la primer Feria del Empleo Industria y Comercio.

“Efectivamente hay muchos empleos, pero tengo que hacerle la lucha porque a mis 49 años es mucho más difícil conseguir un trabajo, estoy desempleado desde el 6 de enero y no he encontrado un puesto, este día dejó cuando menos 6 solicitudes, tiene confianza y espera que si le hablen para confirmarle que ha sido contratado”, concluyó Bustos Cruz.

Desempleada desde hace cinco meses, María Cristina García García, ha buscado empleo y no lo ha conseguido.

“Será porque ya tengo 51 años de edad que por eso no me contratan, a pesar de que puede hacer cualquier trabajo, mi último empleo fue en una maquiladora durante 10 años, pero me salí porque tuve un compromiso urgente y preferí renunciar”, añadió. En esta feria hizo el examen y como de costumbre, le dijeron que le hablarían, dejo tres solicitudes.

Lizbeth Jocelyn Cruz Cruz, cuenta con 21 años de edad, estudia la preparatoria y tiene cinco meses sin trabajar, ayer jueves acudió a la feria con la esperanza de encontrar un empleo.