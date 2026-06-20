Matan ataques israelíes a seis personas, incluidas dos niñas

Un camarógrafo de Al Jazeera figura entre las víctimas mortales reportadas en Gaza

Dolientes cargan con los cuerpos de dos niñas palestinas, Zeina Safadi y su hermana Lana, que murieron durante un ataque nocturno israelí que dañó su casa, durante su funeral en la Ciudad de Gaza, el 20 de junio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Dolientes cargan con los cuerpos de dos niñas palestinas, Zeina Safadi y su hermana Lana, que murieron durante un ataque nocturno israelí que dañó su casa, durante su funeral en la Ciudad de Gaza, el 20 de junio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Israel atacó la Franja de Gaza el sábado y mató a por lo menos seis personas, incluidas dos niñas y un camarógrafo de la cadena Al Jazeera, informaron funcionarios palestinos.

Pese al alto el fuego pactado en octubre entre Israel y el grupo insurgente Hamás, Israel ha atacado el territorio palestino casi a diario, y ha matado a más de 1.000 palestinos, indicó el Ministerio de Salud de Gaza.

El primer ataque del sábado impactó un apartamento en Ciudad de Gaza alrededor de las 2:00 de la mañana, explicó el Ministerio. En el lugar del ataque, un reportero de The Associated Press vio escombros dispersos y trozos de concreto manchados de sangre.

Los cadáveres de las dos niñas, Zina, de 4 años, y Lana, de 14, que eran hermanas, fueron llevados a la morgue del Hospital Shifa, donde yacían en bolsas blancas del centro, rodeadas de familiares.

“Estaba sentado en casa. El cohete nos cayó encima sin previo aviso”, declaró su primo, Mohammad Safadi, que tenía una herida en la frente. Dijo que su esposa también resultó herida.

“Este alto el fuego del que hablan la ocupación y el equipo negociador… ¿de verdad es un alto el fuego? Somos civiles. Yo nunca empuñé un arma”, añadió Safadi.

El ejército israelí aseveró que investigaría lo ocurrido.

El sábado por la noche, tres ataques israelíes mataron a cuatro personas e hirieron al menos a una docena más.

El primero golpeó una casa en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, matando a tres personas, incluido el camarógrafo de Al Jazeera Ahmed Wishah, según el Hospital Al-Aqsa. Al Jazeera confirmó la muerte de Wishah.

El hermano de Wishah, Mohamed, que era corresponsal de Al Jazeera, murió en un ataque israelí en abril.

Otro ataque registrado el sábado tuvo como objetivo a un grupo de personas en el campamento de Muwasi, en el sur de Gaza, matando a una persona e hiriendo a otras ocho, según el Hospital Nasser, adonde fueron trasladadas las víctimas.

Un tercer ataque en Ciudad de Gaza tuvo como objetivo a un grupo de personas e hirió al menos a cuatro, según el Hospital Shifa.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que mató al camarógrafo de Al Jazeera en un “ataque preciso”. Alegó que Wishah había formado parte del ala militar de Hamás y que había representado una amenaza para las tropas en la zona.

Israel sostiene que sus operaciones se dirigen contra Hamás y otros combatientes que representan una amenaza. Cinco soldados israelíes han muerto desde la tregua.

Israel lanzó su ofensiva militar contra Gaza cuando insurgentes encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, donde murieron unas 1.200 personas, el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza ha matado a 73.018 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, reportó el Ministerio de Salud gazatí.

El Ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que, por lo general, son considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes. Su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero señala que alrededor de la mitad del total de decesos son mujeres y niños.