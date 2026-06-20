Anuncia Pat Murphy cirugías sin alejarse del banquillo

Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee, se para para escuchar el himno de Estados Unidos previo al partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta, el viernes 19 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Pat Murphy, mánager de los Cerveceros de Milwaukee, se para para escuchar el himno de Estados Unidos previo al partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta, el viernes 19 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

ATLANTA.- El mánager de los Cerveceros de Milwaukee Pat Murphy manifestó el sábado que planea someterse a una cirugía de espalda el jueves, cuando el equipo tiene día libre, y a un procedimiento en la cadera durante la pausa del Juego de Estrellas.

Murphy señaló que no espera perderse ningún partido.

Murphy explicó que la molestia en la espalda está relacionada con el problema de la cadera. No reveló detalles de los procedimientos, pero indicó que el dolor ha empeorado.

“No puedo vivir así. … Me voy a operar para que todo salga bien”, afirmó Murphy.

Murphy ha sido nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional en cada una de las dos últimas temporadas. Está disfrutando de otro buen año, ya que los Cerveceros lideran la División Central de la Liga Nacional.

Murphy, de 67 años, llegó al sábado con marca de 235-162 en su tercera temporada en Milwaukee. Incluida una marca de 42-54 con San Diego en 2015, el récord global de Murphy como mánager en las Grandes Ligas es de 277-216.

Murphy se sentó en una silla en el dugout de los Cerveceros durante la derrota del viernes por la noche 3-2 ante Atlanta, en el primer juego de una serie de fin de semana. Los Cerveceros juegan tres partidos en Cincinnati de lunes a miércoles, y luego descansan el jueves antes de iniciar una estadía en casa de siete juegos.