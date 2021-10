Marvel confirma la fecha de estreno de la película de Blade

CD. DE MÉXICO.- Tal y como se sospechaba, la nueva película de Blade con Mahershala Ali se estrenará en 2022.

La cuenta oficial de Twitter Marvel India recientemente reveló una lista de películas del MCU que se lanzarán a lo largo de este y el siguiente año. Mientras que el gráfico muestra las fechas de estreno que ya conocemos de algunos títulos como Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder, la imagen sostiene que Blade se estrenará el 7 de octubre de 2022.

Anteriormente se había especulado que la nueva película de Blade se estrenaría en esta misma fecha, sin embargo eran simples suposiciones. Marvel Studios había revelado un listado de películas que se estrenarían en 2022, pero había una fecha disponible que apuntaba a una película que se establecería en medio de los lanzamientos de Black Panther 2 y Captain Marvel 2. Ahora, tal parece que podemos dar por sentado que se trataba de Blade.

Lo más curioso de todo esto es que la película tendrá una ventana de posproducción relativamente pequeña. De acuerdo con el Hollywood Reporter, la producción de Blade no comenzará sino hasta julio de 2022.

Hasta el momento, la película de Blade es un completo misterio, sin embargo sabemos que será dirigida por el director paquistaní Helmer Bassam Tariq y escrita por Stacy Osei-Kuffour, una de las plumas detrás de la serie de Watchmen.

Fuente: Código Espagueti