Márquez sacude al Tri

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola (derecha), y el nuevo director técnico de la selección nacional, Rafael Márquez, posan para una fotografía durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola (derecha), y el nuevo director técnico de la selección nacional, Rafael Márquez, posan para una fotografía durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los regresos del delantero Hirving Lozano y del portero Alex Padilla, además de las ausencias por lesión de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, destacan en el primer llamado de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana de fútbol que se prepara para cuatro partidos amistosos.

Lozano, de 31 años se perdió el Mundial del 2026 por decisión del entrenador Javier Aguirre, mientras que Padilla no ha debutado con el equipo absoluto, aunque fue citado por Jaime Lozano en el 2024.

Márquez, quien la semana pasada fue presentado como relevo de Javier Aguirre, debutará como entrenador de la selección mexicana el 26 de septiembre en un partido amistoso contra Colombia en el estadio M&T Bank de Baltimore.

El Tri después se medirá a Perú el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. También jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y frente a Chile el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Márquez citó a 30 jugadores, pero cinco de ellos se presentarán hasta después del partido ante los colombianos: Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, además de Isaías Violante, del América.

El ex astro del Barcelona llamó a 17 de los 26 jugadores que disputaron el Mundial del 2026 en el que quedaron fuera en octavos de final. Los grandes ausentes son Jiménez, quien se lesionó de la rodilla izquierda y de Quiñones, quien presentó molestias musculares esta semana.

Entre los jugadores que reciben oportunidad, además del “Chucky” Lozano y de Padilla, está el portero del León, Óscar Garecía, el zaguero Everardo López, el volante Jeremy Márquez y el delantero Santiago Sandoval, quien pasa por gran forma con Chivas.

Otro jugador que regresa a la selección mexicana es el naturalizado de origen argentino Germán Berterame, quien se quedó fuera de la lista final de Aguirre, pero fue parte del proceso.

Equipo

Arqueros: Raúl Rangel (Chivas), Oscar García (León) y Alex Padilla (Athletic de Bilbao).

Zagueros: Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jorge Sánchez (Atlas), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Diego Campillo (Chivas).

Volantes Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Monterrey), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Alan Cervantes (América), Denzell García (Juárez), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Chivas).

Delanteros: Roberto Alvarado (Chivas), Hirving Lozano (LA Galaxy), Santiago Giménez (Porto), Armando González (Olympiacos), Germán Berterame (Inter Miami), Hugo Camberos (Chivas), Santiago Sandoval (Chivas), Isaías Violante (América).