Dodgers vuelven a ser campeones del Oeste de la NL

Teoscar Hernández de los Dodgers de Los Ángeles luego que el equipo aseguró su quinto título consecutivo en la División Oeste de la Liga Nacional, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Tanner Pearson)

Teoscar Hernández de los Dodgers de Los Ángeles luego que el equipo aseguró su quinto título consecutivo en la División Oeste de la Liga Nacional, el jueves 17 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Tanner Pearson)

CINCINNATI (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles aseguraron el jueves su quinto título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional y el 13.º en las últimas 14 temporadas con una victoria de 8-2 sobre los Rojos de Cincinnati.

“Es algo muy importante. Creo que mucha gente piensa que es solo un rito de paso (pero) no es fácil. Así que es algo de lo que todos estamos muy orgullosos, pero entendemos de verdad que ese no es el objetivo final”, manifestó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Los Dodgers (93-60) están en la postemporada por 14.ª temporada consecutiva, igualando el récord de los Bravos de Atlanta de 1991-2005.

“Es el paso uno. Nos queda un largo camino”, señaló Mookie Betts frotándose el champán de los ojos.

La celebración en el terreno fue discreta tras el último out el jueves, pero los jugadores se desataron en el clubhouse, donde se roció vino espumoso y cerveza desde el piso hasta el techo.

“Creo que es una de esas cosas en las que, en el béisbol, juegas todos los días y los muchachos se concentran en rendir. Así que no hay muchos momentos para celebrar. Por eso es agradable ver que los muchachos se sueltan un poco”, explicó Roberts.

A pesar de todo su éxito, los jugadores creen que todavía tienen algo que demostrar.

Los Dodgers rompieron el récord de gasto de las Grandes Ligas el año pasado con un total combinado de 515 millones de dólares en nómina, lo que llevó a sugerencias de que tienen una ventaja injusta.

“Lo que estamos creando aquí es especial. Definitivamente no recibe el crédito suficiente. Todos señalan la nómina, pero nunca hablamos de cómo hacemos las cosas de la manera correcta, cómo nos preparamos de la manera correcta, cómo hacemos todas esas pequeñas cosas. De eso no se habla”, señaló Max Muncy.

Los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo todavía persiguen el primer puesto de la Liga Nacional, que actualmente tienen los Cerveceros de Milwaukee. Los Ángeles tiene una ventaja de cuatro juegos sobre los Bravos (89-64) por el segundo puesto, pero está dos juegos detrás de los Cerveceros (95-58).

“Todavía estamos tratando de conseguir uno de esos dos primeros puestos. Creo que hacemos un gran trabajo celebrando, pero sin que eso se arrastre. Tenemos que subirnos al vuelo y jugar contra los Gigantes mañana”, afirmó Roberts.

Los Dodgers buscan convertirse en el primer equipo en conquistar tres campeonatos consecutivos de la Serie Mundial desde que los Yankees lo hicieron de 1998 a 2000.

Es la cuarta ocasión más temprana en que los Dodgers aseguran la división. Aseguraron el Oeste de la Liga Nacional el 10 de septiembre de 2019, el 13 de septiembre de 2022 y el 16 de septiembre de 2023.

LA usará ese tiempo para intentar recuperar la salud. Eso comienza con Shohei Ohtani.

El Jugador Más Valioso en cuatro ocasiones ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde el 8 de septiembre por inflamación en el bíceps derecho y dijo a los reporteros a inicios de este mes que ya no lanzará el resto de la temporada. La estrella de dos vías hizo swings desde un tee por primera vez el martes y se sintió bien. Se espera que regrese como bateador antes de que termine la temporada regular, aunque no está claro si podrá estar 100% recuperado antes de octubre.

Roki Sasaki, en la lista de lesionados por una ampolla en el dedo medio, lanzó práctica de bateo en vivo el miércoles en Cincinnati y salió bien. Roberts dijo que su próxima aparición será como abridor.

Blake Snell salió de la apertura del miércoles después de una entrada por rigidez en la ingle izquierda. Su situación es incierta.

Se espera que el cerrador boricua Edwin Díaz, quien ha estado en la lista de lesionados desde agosto por inflamación en el cuello, sea activado el viernes. El preparador venezolano Edgardo Henriquez está en la lista de lesionados por molestias en la parte baja de la espalda. Se le realizó una resonancia magnética en Los Ángeles el miércoles, que reveló una distensión lumbar, y su rehabilitación se pausará por unos días.

Los Dodgers dieron el golpe más fuerte en la fecha límite de cambios cuando adquirieron al ganador en dos ocasiones del premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, procedente de los Tigres. Skubal tiene marca de 3-2 con efectividad de 2,52 en ocho aperturas con los Dodgers.

La incorporación de Skubal convirtió a los Dodgers en los favoritos claros en las apuestas para ganar la Serie Mundial. Después de comenzar la temporada con marca de 61-36, los Dodgers tienen foja de 32-24 desde la pausa del Juego de Estrellas.

“Hablé con los muchachos y de verdad los elogié. Por el hecho de que, creo, somos el equipo con más talento, el equipo más inteligente, el equipo más duro, y que disfruten esto”, contó Roberts.